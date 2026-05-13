¿Cómo eliminar una plaga de hormigas sin insecticida? Remedios caseros para tu hogar

Las hormigas pueden convertirse en visitantes incómodos dentro del hogar, sobre todo durante la temporada de calor. Basta encontrar una en la cocina o la alacena para que, poco tiempo después, aparezca una fila completa recorriendo paredes, pisos y muebles en busca de comida.

Aunque muchas personas recurren de inmediato a productos químicos para combatirlas, existen alternativas naturales que ayudan a mantenerlas alejadas sin afectar el ambiente del hogar. Algunos ingredientes comunes y ciertas plantas aromáticas pueden convertirse en aliados efectivos para controlar pequeñas infestaciones y evitar que regresen.

¿Cómo eliminar una plaga de hormigas sin insecticida? Canva

¿Por qué aparecen hormigas en la cocina y otras áreas de la casa?

Las hormigas ingresan a las viviendas principalmente en busca de alimento, agua y refugio. De acuerdo con especialistas de la University of California San Diego, los residuos de comida, las migajas, la basura y la humedad atraen rápidamente a estos insectos.

Además, expertos de Cornell University explican que las hormigas utilizan feromonas, es decir, rastros químicos invisibles que permiten a otras integrantes de la colonia encontrar comida de forma rápida. Por ello, cuando aparece una hormiga, poco después suelen llegar muchas más.

Las cocinas, despensas, patios y baños suelen ser las zonas más vulnerables debido a la presencia de agua y restos de alimentos.

¿Cómo eliminar una plaga de hormigas sin insecticida? Canva

Remedios caseros para eliminar hormigas sin usar insecticidas

Antes de utilizar productos químicos, especialistas recomiendan probar soluciones naturales que ayudan a controlar infestaciones pequeñas y reducir la presencia de hormigas dentro del hogar.

1. Agua con ajo

El ajo contiene compuestos de azufre cuyo olor resulta desagradable para las hormigas. La Universidad Estatal de Washington destaca que este ingrediente posee propiedades antiparasitarias que ayudan a repeler distintos insectos.

Para preparar esta mezcla:

Tritura varios dientes de ajo y colócalos en una olla con agua.

Deja reposar durante 24 horas.

Calienta la mezcla a fuego bajo durante 15 minutos.

Vierte el líquido en una botella con atomizador.

Rocía en puertas, ventanas, grietas o zonas donde aparezcan hormigas.

¿Cómo eliminar una plaga de hormigas sin insecticida? Canva

2. Cáscara de naranja

Investigaciones de la Universidad Nnamdi Azikiwe, en Nigeria, señalan que la cáscara de naranja libera sustancias que resultan molestas para las hormigas.

Su uso es sencillo:

Corta la cáscara en pequeños trozos.

Colócala cerca de puertas, ventanas o caminos por donde transitan las hormigas.

Cambia los restos cuando pierdan aroma.

¿Cómo eliminar una plaga de hormigas sin insecticida? Canva

3. Bicarbonato de sodio con azúcar

Esta mezcla es una de las más populares para combatir hormigas en casa. El azúcar funciona como atrayente, mientras que el bicarbonato afecta a los insectos cuando consumen la combinación.

Para utilizarlo:

Mezcla partes iguales de bicarbonato y azúcar.

Coloca la mezcla en una tapa o recipiente pequeño.

Déjala en las zonas donde exista actividad de hormigas durante 24 o 48 horas.

¿Cómo eliminar una plaga de hormigas sin insecticida? Canva

4. Infusión de ajenjo

Un estudio de South China Agricultural University indica que el sabor amargo y el olor del ajenjo ayudan a repeler hormigas y otros insectos.

Para preparar esta infusión:

Hierve dos litros de agua.

Agrega un puñado de hojas y raíces de ajenjo.

Deja reposar durante al menos cinco horas.

Rocía la mezcla sobre plantas, macetas o áreas afectadas.

¿Cómo eliminar una plaga de hormigas sin insecticida? Canva

Plantas que ayudan a combatir la plaga de hormigas en casa

Aunque algunas hormigas suelen acercarse a ciertas plantas, existen especies aromáticas que funcionan como repelentes naturales gracias a sus aceites esenciales y fragancias intensas.

Además de decorar el hogar, estas plantas pueden ayudar a mantener alejados distintos insectos.

1. Menta

El aroma de la menta resulta agradable para muchas personas, pero para las hormigas ocurre lo contrario. Su olor intenso dificulta la comunicación entre los insectos y altera sus rastros químicos.

Puedes colocar macetas cerca de ventanas, puertas o áreas de cocina. También puedes frotar algunas hojas sobre superficies donde aparezcan hormigas.

2. Lavanda

La lavanda no solo destaca por su aroma relajante. También funciona como una barrera natural contra hormigas, moscas y polillas.

Colocar una maceta en espacios soleados ayuda a aprovechar su fragancia y, al mismo tiempo, aporta un toque decorativo gracias a sus flores color lila.

3. Romero

El romero forma parte de las plantas aromáticas que incomodan a distintos insectos debido a la intensidad de sus aceites naturales.

Puede colocarse tanto en interiores ventilados como en exteriores. También puedes guardar pequeñas ramas secas dentro de la alacena para reforzar el efecto repelente.

¿Cómo eliminar una plaga de hormigas sin insecticida? Canva

¿Cómo evitar que las hormigas regresen después de eliminarlas?

Eliminar las hormigas visibles no siempre significa terminar con el problema. Especialistas de la University of California San Diego recomiendan adoptar medidas preventivas para impedir nuevas invasiones.

Entre las más importantes destacan:

guardar alimentos en recipientes herméticos;

limpiar restos de comida inmediatamente;

evitar platos sucios durante la noche;

sellar grietas y rendijas;

controlar fugas y humedad;

sacar la basura con frecuencia.

Además, expertos señalan que algunas colonias pueden instalarse dentro de paredes, pisos o jardines cercanos, por lo que mantener hábitos de limpieza constantes resulta fundamental.

¿Cómo eliminar una plaga de hormigas sin insecticida? Canva

¿Cuándo una plaga de hormigas puede convertirse en un problema de salud?

Aunque muchas especies son inofensivas, algunas hormigas pueden contaminar alimentos y superficies. Cornell University advierte que ciertos tipos invaden cocinas y espacios donde se almacena comida, lo que incrementa riesgos sanitarios.

Por otro lado, las hormigas carpinteras pueden dañar estructuras de madera húmeda, mientras que otras especies provocan picaduras dolorosas.

Si la infestación permanece durante varias semanas o aparecen colonias dentro de muebles y paredes, especialistas recomiendan acudir con profesionales en control de plagas.

¿Cómo eliminar una plaga de hormigas sin insecticida? Canva

Aunque existen insecticidas comerciales para combatirlas, algunos remedios caseros y plantas aromáticas pueden ayudar a reducir su presencia de forma natural.

Mantener la limpieza, controlar la humedad y actuar desde las primeras señales resulta clave para evitar que una pequeña invasión se convierta en una plaga difícil de controlar.