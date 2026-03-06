¿Te da flojera desmaquillarte? Tu piel podría estar pagando las consecuencias

Después de un día largo, quitarse el maquillaje puede parecer un paso que se puede saltar sin consecuencias. Sin embargo, especialistas en dermatología advierten que la limpieza del rostro antes de dormir es uno de los hábitos más importantes para mantener la piel saludable.

A lo largo del día, el rostro entra en contacto con diversos elementos: maquillaje, sudor, grasa natural, células muertas y partículas del ambiente. Cuando estos residuos permanecen sobre la piel durante muchas horas, pueden alterar su equilibrio natural y favorecer la aparición de irritación o imperfecciones.

Además del impacto estético, no retirar adecuadamente los cosméticos puede afectar la barrera protectora de la piel, una capa que mantiene la hidratación y protege al organismo de irritantes externos.

¿Qué pasa con la salud de tu piel si no te desmaquillas diario? Canva.

¿Qué le pasa a tu piel si no te desmaquillas todos los días?

La piel funciona como una barrera natural frente al ambiente. Está formada por varias capas que contienen lípidos, proteínas y células encargadas de mantener la hidratación y proteger contra bacterias, contaminantes y sustancias irritantes.

Cuando el maquillaje permanece sobre el rostro durante la noche, se mezcla con sebo, sudor y partículas del ambiente. Esta combinación puede alterar el equilibrio de la superficie cutánea y aumentar el riesgo de obstrucción de poros.

De acuerdo con Mayo Clinic, el acné aparece cuando los folículos pilosos se bloquean con grasa y células muertas. Esta obstrucción puede favorecer el crecimiento de bacterias y provocar inflamación en la piel.

Durante la noche, la piel realiza procesos de reparación natural. Por esta razón, los dermatólogos recomiendan retirar el maquillaje antes de dormir para permitir que la piel se recupere de las agresiones del día.

Algunos estudios científicos también han analizado la relación entre el acné y la función de la barrera cutánea. Una investigación realizada por especialistas del Hospital Ramathibodi de la Mahidol University encontró que las personas con acné presentan mayor pérdida de agua a través de la piel, un indicador de que la barrera cutánea se encuentra debilitada.

Cuando la barrera cutánea se altera, la piel puede volverse más sensible, propensa a irritación o con tendencia a desarrollar brotes.

¿Qué pasa con la salud de tu piel si no te desmaquillas diario? Canva.

Por qué dormir con maquillaje tapa los poros y favorece granitos

Uno de los efectos más frecuentes asociados con no desmaquillarse es la aparición de granitos, puntos negros o espinillas.

Los cosméticos, en especial bases, correctores y polvos, permanecen sobre la piel durante horas. Si no se retiran adecuadamente, estos productos se mezclan con la grasa natural del rostro y pueden acumularse dentro de los poros.

Una capa de maquillaje que permanece por largos periodos puede modificar el equilibrio natural de la piel. Esto no significa que maquillarse sea perjudicial. El punto clave es retirar los cosméticos correctamente al final del día para evitar que se acumulen en la piel.

Cómo afecta a la barrera cutánea, la hidratación y la luminosidad del rostro

Además de favorecer brotes, la acumulación de residuos cosméticos puede afectar la hidratación y la apariencia general del rostro.

Investigadores de Weill Cornell Medicine han señalado que en afecciones como el acné se presentan alteraciones en la barrera epidérmica y en los lípidos que protegen la piel. Estos cambios pueden aumentar la inflamación y la sensibilidad cutánea.

Cuando la barrera cutánea se debilita, pueden aparecer señales como:

Piel opaca

Resequedad

Irritación

Mayor sensibilidad a productos cosméticos

Otro estudio realizado por investigadores de la University of Split School of Medicine analizó ingredientes cosméticos diseñados para fortalecer la barrera cutánea y encontró mejoras significativas en la hidratación de la piel después de varias semanas de uso.

Estos hallazgos refuerzan la importancia de mantener hábitos de cuidado facial que ayuden a proteger la barrera natural de la piel, como limpiar el rostro antes de dormir y usar productos adecuados para cada tipo de piel.

¿Qué pasa con la salud de tu piel si no te desmaquillas diario? Canva.

Los riesgos en ojos y pestañas de no quitarte el maquillaje antes de dormir

La zona de los ojos requiere cuidados especiales porque su piel es más fina y sensible.

La American Academy of Ophthalmology (AAO) advierte que dormir con maquillaje ocular puede provocar irritación, ya que partículas de rímel, delineador o sombras pueden entrar en contacto con la superficie del ojo.

Además, los residuos de maquillaje pueden acumularse en la base de las pestañas y favorecer problemas como:

Irritación ocular

Inflamación del párpado

Molestias en los ojos

Riesgo de infecciones

En algunos casos, el maquillaje seco puede desprenderse durante la noche y entrar en el ojo, lo que puede causar pequeñas abrasiones o incomodidad.

Por esta razón, los especialistas recomiendan retirar cuidadosamente el maquillaje ocular antes de dormir y utilizar productos diseñados específicamente para esa zona.

¿Qué pasa con la salud de tu piel si no te desmaquillas diario? Canva.

¿Qué hacer si una noche olvidaste desmaquillarte?

Olvidar desmaquillarse una noche puede suceder. Los expertos coinciden en que un descuido ocasional no suele provocar daños importantes, pero sí conviene retomar la rutina de cuidado facial al día siguiente.

Mayo Clinic recomienda tratar la piel con suavidad, evitar jabones agresivos y utilizar limpiadores adecuados para cada tipo de piel.

También conviene recordar que no todos los remedios que circulan en internet cuentan con respaldo científico. El National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) señala que existen pocos estudios sólidos que respalden la eficacia de muchos tratamientos naturales para afecciones de la piel.

Una rutina sencilla de cuidado facial antes de dormir puede incluir:

Retirar el maquillaje con un desmaquillante suave Lavar el rostro con un limpiador adecuado Aplicar un hidratante según el tipo de piel

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que las enfermedades de la piel representan un tema importante de salud pública a nivel global, lo que refuerza la importancia de adoptar prácticas de cuidado y prevención.

Dormir con maquillaje no suele causar un daño inmediato en la piel, pero cuando se convierte en un hábito puede favorecer la obstrucción de poros, la irritación cutánea y problemas en la zona de los ojos.

La evidencia científica señala que la limpieza facial regular ayuda a proteger la barrera natural de la piel y a prevenir diversas alteraciones dermatológicas. Mantener una rutina básica de cuidado nocturno permite que la piel se recupere de las agresiones del día y conserve su equilibrio natural.