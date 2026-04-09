Paso a paso del skincare coreano para lograr una "piel de porcelana”
Descubre el paso a paso del skincare coreano para lograr una piel de porcelana.
La llamada “piel de porcelana” o glass skin se ha convertido en uno de los estándares de belleza más deseados en el mundo. Su apariencia luminosa, uniforme y saludable ha puesto en la mira al skincare coreano, una filosofía que va mucho más allá de usar productos de moda. Se trata de un ritual constante, preventivo y profundamente enfocado en la hidratación.
¿Cómo es el skincare coreano?
A diferencia de las rutinas occidentales que suelen ser más simples, el método coreano propone un enfoque por capas: cada producto cumple una función específica para mantener la piel equilibrada, nutrida y protegida. Aquí te explicaremos cómo llevarlo a cabo paso a paso.
Antes de entrar en la rutina, es importante entender que el éxito del skincare coreano no depende de un solo producto milagro. La clave está en la disciplina diaria y en priorizar el cuidado antes de que aparezcan los problemas, como manchas o arrugas.
¿Cuál es el paso a paso del skincare coreano?
Paso 1: Doble limpieza
Este es el pilar fundamental. Consiste en comenzar con un limpiador a base de aceite que disuelve maquillaje, protector solar y exceso de sebo. Después, se utiliza un limpiador a base de agua para eliminar sudor, suciedad y residuos.
El resultado: una piel completamente limpia, lista para absorber mejor los siguientes productos.
Paso 2: Exfoliación (1-2 veces por semana)
La exfoliación ayuda a eliminar células muertas y mejorar la textura de la piel. En la rutina coreana se prefieren exfoliantes químicos suaves, como los que contienen ácido láctico o mandélico, ya que son menos agresivos.
Este paso permite que la piel luzca más luminosa y facilita la absorción de los tratamientos.
Paso 3: Tónico hidratante
A diferencia de los tónicos tradicionales que pueden resecar, los coreanos están formulados para hidratar y equilibrar el pH de la piel. Este paso prepara el rostro para recibir los productos posteriores.
Paso 4: Esencia
Considerada el corazón de la rutina, la esencia es un producto ligero que hidrata profundamente y favorece la regeneración celular. Es clave para lograr ese acabado jugoso y luminoso característico.
Paso 5: Sérum o ampolla
Aquí es donde se tratan necesidades específicas de la piel. Los sérums contienen ingredientes activos concentrados que ayudan a combatir manchas, líneas de expresión o falta de luminosidad.
Ingredientes populares incluyen vitamina C para iluminar, niacinamida para mejorar la textura y ácido hialurónico para hidratar.
Paso 6: Mascarilla facial
Las mascarillas de tela son un clásico del skincare coreano. Aunque no se usan todos los días, aportan un extra de hidratación y nutrientes. Son ideales para cuando la piel necesita un impulso inmediato.
Paso 7: Contorno de ojos
La piel alrededor de los ojos es más delicada y propensa a signos de envejecimiento. Este paso ayuda a mantenerla hidratada y suave, previniendo líneas finas y ojeras.
Paso 8: Hidratante
La crema hidratante sella todos los productos aplicados previamente y evita la pérdida de humedad. Durante el día se recomiendan fórmulas ligeras tipo gel, mientras que por la noche pueden usarse texturas más ricas.
Paso 9: Protector solar (imprescindible)
No hay piel de porcelana sin protección solar. Este paso es clave para prevenir manchas, envejecimiento prematuro y daño causado por los rayos UV. Debe aplicarse todos los días, incluso cuando está nublado.
Paso 10: Cuidado nocturno
Por la noche, muchas personas optan por una mascarilla nocturna o sleeping mask, que ayuda a regenerar la piel mientras duermes. Es importante recordar que el skincare coreano no es solo una tendencia, sino una filosofía que promueve el autocuidado y la paciencia.
La famosa piel de porcelana no se logra de la noche a la mañana, pero con constancia y los productos adecuados, es posible conseguir una piel más sana, luminosa y equilibrada.