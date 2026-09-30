Esta es la mejor plancha de vapor según la Profeco este 2026

En septiembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de su más reciente estudio de calidad sobre uno de los electrodomésticos más comunes en los hogares mexicanos: las planchas de vapor.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor sometió a prueba 23 modelos de 11 marcas distintas, con precios que van desde menos de 200 pesos hasta casi 4 mil, para determinar cuáles cumplen realmente lo que prometen en la etiqueta.

De los 23 modelos analizados, solo seis alcanzaron la calificación más alta en el promedio general de las pruebas.

Entre ellos hay opciones de lujo que superan los mil pesos, pero también una alternativa considerablemente más económica que igualó, y en algunos rubros superó, el desempeño de modelos varias veces más caros.

Cómo evaluó la Profeco el calor y la seguridad de cada plancha

El estudio, publicado en la edición de septiembre de 2026 de la Revista del Consumidor, aplicó 3 mil 408 pruebas individuales a los 23 modelos.

La calificación final ponderó el desempeño de planchado con 30% del total, el ajuste del termostato con 15% y la seguridad eléctrica con 10%, este último rubro centrado en el consumo de energía, el aislamiento del cable y el calentamiento de las partes externas del equipo.

Con 10% cada una se calificaron también la lisura de la suela, que facilita el deslizamiento sobre la tela, y la capacidad de conservar constante la temperatura durante el planchado; el resto se repartió entre el tiempo de calentamiento, la eficiencia del vaporizador y el rociador.

Entre los seis modelos que obtuvieron Excelente destaca la Taurus Cleo M91809900 IPX1, con un precio de venta de $249.30 pesos. Su desempeño fue comparable al de la Rowenta DW9440U1, la plancha más cara de todo el estudio con $3,959.12 pesos, y al de la T-Fal FV5723X0, que se vende en mil 652.43 pesos.

También igualó en resultados a otros modelos bien calificados, como la Black+Decker IRBD300 (299 pesos), la Hamilton Beach (349.97 pesos), la Koblenz PKK-340L (367.50 pesos) y la Atvio Home ES2550 (444.50 pesos).

Más allá del precio, la Taurus Cleo incluye garantía de dos años, la misma cobertura que ofrecen varias de las marcas premium evaluadas. Profeco recordó que el precio más bajo de toda la categoría correspondió a un modelo de Mainstays, de 199.00 pesos, aunque ese producto no figuró entre los mejor calificados, lo que confirma que pagar menos no siempre implica sacrificar calidad, pero tampoco la garantiza automáticamente.

La dependencia subrayó que su intención no es recomendar una sola marca, sino ofrecer información comparable para que el consumidor decida con datos objetivos.

Para quienes buscan renovar su plancha antes de fin de año, el estudio ofrece un mapa claro: hay opciones de calidad Excelente en al menos cuatro rangos de precio distintos, desde menos de 250 pesos hasta casi 4 mil, lo que respalda revisar la relación calidad-precio de cada modelo antes de comprar, y no solo el nombre de la marca o el monto en la etiqueta.