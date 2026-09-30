Cómo elegir un cempasúchil resistente que ilumine tu altar hasta el final del Día de Muertos

No hay nada más triste que un altar para Día de Muertos incompleto porque la flor de cempasúchil no logró llegar hasta el 2 de noviembre. Para que eso no pase, te compartimos cómo elegirlas correctamente para que sí te duren incluso pasando las festividades.

La cempasúchil (Tagetes erecta) es una planta conocida desde la época prehispánica como la "flor de veinte pétalos", representa el faro aromático y visual que, según la tradición, guía las almas de nuestros seres queridos de vuelta al plano terrenal durante las festividades del Día de Muertos.

Una vez iniciada la temporada de estas flores, el otoño en México se viste de un color naranja inconfundible y se llena de una fragancia que evoca memorias ancestrales. Si ya empezaste el ritual de visitar el mercado para

comprarlas, esperas que aquella planta que muestra la floración más tupida dure todo el mes cuando, en realidad, esta ya ha alcanzado el cenit de su ciclo biológico y le restan muy pocos días de esplendor.

Por eso es básico conocer las señales para elegir una cempasúchil perfecta; aprende a evaluar su estructura, inspeccionar el estado de sus raíces, entender la madurez de sus botones y reconocer los signos de plagas o enfermedades.

Cuánto dura la cempasúchil Canva

¿Cómo elegir una flor de cempasúchil que sí dure?

Tipo de cempasúchil

El cempasúchil nativo o tradicional, habitualmente cultivado en regiones como Xochimilco, Puebla, Hidalgo y el Estado de México, suele venderse en grandes manojos o en macetas de mayor tamaño.

Se caracteriza por tener tallos más largos, delgados y ramificados, con un follaje sumamente aromático y flores que varían desde el amarillo claro hasta el naranja cobrizo profundo.

Su perfume es intenso y penetrante; está más acostumbrado a las variaciones de temperatura y a la intemperie.

Por su parte, el híbrido comercial (a menudo conocido como Tagetes patula o variedades de selección baja tipo Marigold) es la clásica planta compacta que se vende ampliamente en macetas pequeñas de plástico.

Estas flores han sido seleccionadas genéticamente para producir inflorescencias sumamente grandes, esféricas y tupidas en plantas de escasa altura.

Cempasúchil en maceta Canva

Follaje

Las hojas del cempasúchil saludable deben exhibir un verde intenso, profundo y uniforme. Si notas que las hojas inferiores lucen amarillentas, presentan manchas de color café o muestran un aspecto seco y quebradizo, es una señal clara de que la planta ha sufrido por falta o exceso de agua, o bien que está comenzando a experimentar deficiencias nutricionales.

Asimismo, pásale la mano suavemente por encima: las ramas deben sentirse firmes, flexibles y bien adheridas al tallo principal.

Para garantizar una floración prolongada que cubra todo el periodo festivo, busca aquellas que apenas estén desplegando sus pétalos centrales; la presencia de abundantes botones cerrados, de tacto duro y color verde brillante, garantiza que la cempasúchil continuará abriendo nuevas flores de manera constante a lo largo de las siguientes semanas.

Maceta o flor

Si tu objetivo es colocar macetas en patios, entradas, balcones o alrededor de la base del altar, efectivamente, la maceta es la mejor opción. Puede mantenerse sana y floreciente durante varias semanas e incluso meses tras concluir las festividades del Día de Muertos.

Por otro lado, si planeas crear los caminos de pétalos que guían a los difuntos hasta la ofrenda, o si deseas colocar arreglos tupidos en jarrones, la flor cortada en manojo o "tercio" es la elección ideal.

Sin embargo, la flor cortada tiene un tiempo de vida significativamente más reducido, por lo que elige aquellos con tallos gruesos, rígidos y que no desprendan malos olores en la zona del corte.

¿Cómo elegir una flor de cempasúchil para que sí te dure? Canva

Sustrato y raíces

El sustrato de la maceta que contiene el cempasúchil debe sentirse esponjoso, ligeramente húmedo al tacto, pero jamás encharcado ni saturado de agua con aspecto lodoso. La presencia de moho blanco sobre la tierra o una costra verdosa en la base del tallo indica un exceso prolongado de humedad, lo que pudre las raíces de forma acelerada.

Revisa si la planta muestra pequeñas puntas de raíces blancas asomándose por los orificios de drenaje, ya que esto es un indicador positivo.

Por el contrario, si al fondo se observa una maraña densa y marrón, significa que la planta ha pasado demasiado tiempo en un contenedor pequeño, por lo que le costará mucho absorber agua de forma uniforme y se marchitará con extrema rapidez.

Aprender a elegir y cuidar la flor de cempasúchil es una manera de honrar nuestras tradiciones, conectando el conocimiento práctico de la naturaleza con el valor cultural de nuestras memorias.