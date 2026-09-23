¿Quieres comida vegetariana? Receta de Chorizo de soya

Si tienes antojo de unos tacos, pero buscas una alternativa sin carne, el chorizo de soya puede ser una opción deliciosa y fácil de preparar en casa.

Con soya texturizada, chiles y algunas especias puedes preparar una mezcla llena de sabor para disfrutar en tacos, acompañada de cebolla, cilantro y piña. Lo mejor es que no necesitas ser un experto en la cocina, pues esta receta es sencilla y perfecta para compartir en familia.

Aunque la preparación lleva varios ingredientes, el resultado puede convertirse en una alternativa para quienes buscan incorporar más opciones vegetales a su alimentación.

¿Cómo se hace el chorizo de soja texturizada?

Ingredientes

1 taza de soya texturizada.

1 taza de soya texturizada. 1 cebolla partida a la mitad.

3 dientes de ajo.

6 chiles guajillo.

2 chiles de árbol.

1 chile ancho.

¼ de cucharadita de canela en polvo.

1 cucharada de orégano seco.

3 clavos de olor.

8 pimientas negras.

¼ de taza de vinagre blanco.

4 cucharadas de aceite vegetal.

Sal de grano al gusto.

Cilantro al gusto.

1 piña.

Tacos de chorizo de soya. Foto: Canva

¿Cómo preparar chorizo de soya para unos ricos tacos?

Hidrata la soya. Coloca la soya texturizada en una olla con suficiente agua para cubrirla. Agrega media cebolla y un diente de ajo. Deja hervir durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la soya tenga una textura suave. Escurre la soya. Retira la cebolla y el ajo. Después, coloca la soya en un colador y exprímela para eliminar el exceso de agua. Déjala enfriar en un recipiente. Prepara los chiles. Retira las semillas de los chiles guajillo, de árbol y ancho. Ponlos a hervir durante unos 10 minutos y déjalos enfriar. Lava y corta los acompañamientos. Desinfecta el cilantro y pícalo finamente. Lava la piña, retira la cáscara y córtala en trozos pequeños para acompañar los tacos. Prepara la salsa. Cuando los chiles estén fríos, colócalos en la licuadora junto con la canela, el orégano, los clavos de olor, las pimientas negras, el vinagre blanco, el aceite vegetal y la sal de grano. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Mezcla con la soya. Agrega la salsa poco a poco a la soya texturizada y revuelve hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Deja reposar. Coloca la preparación en un recipiente y refrigérala durante aproximadamente dos horas o, si lo prefieres, durante toda la noche. Esto permitirá que la soya absorba mejor el sabor de las especias. Cocina y disfruta. Calienta un poco de aceite en un sartén y cocina el chorizo de soya hasta que esté bien caliente y ligeramente dorado.

¡Listo! Ya tienes un chorizo de soya casero para preparar unos deliciosos tacos. Sírvelos con cilantro, cebolla y piña para darles un toque fresco y disfrutar de una alternativa sin carne.

Tacos de chorizo de soya. Foto: Canva / Ilustrativa

¿Qué tan nutritivo es comer soya?

La soya es una leguminosa que destaca por su contenido. De acuerdo con información de MedlinePlus, la proteína de soya contiene los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, por lo que puede formar parte de una alimentación equilibrada.

Además, el consumo de alimentos que contienen soya, como el tofu, la leche de soya y el edamame, puede ser una manera de incorporar proteínas de origen vegetal a la dieta.

Sin embargo, es importante considerar que no todos los productos elaborados con soya tienen el mismo valor nutricional. Algunos pueden contener cantidades importantes de sodio, grasas u otros ingredientes añadidos, por lo que conviene revisar sus etiquetas.

Si estás pensando en sustituir la carne por opciones vegetales, lo ideal es acudir con un nutriólogo que pueda orientarte y ayudarte a elegir alimentos que se ajusten a tus necesidades.

Tacos de chorizo de soya. Foto: Canva

Así que, si tienes antojo de unos tacos y quieres probar algo diferente, esta receta de chorizo de soya puede ser una alternativa sencilla, versátil y llena de sabor para preparar en casa.