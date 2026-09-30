WANPY Chicken Jerky gana el Pet Innovation Award 2026

El premio llega en un momento de profunda transformación de la industria del cuidado de mascotas en América Latina, impulsada por la creciente humanización de los animales de compañía. Según Euromonitor, los snacks para perros en la región registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10 % entre 2018 y 2023, mientras que el 74 % de los propietarios latinoamericanos consideran a sus mascotas miembros queridos de la familia. Como resultado, los consumidores trasladan cada vez más sus propias expectativas sobre calidad alimentaria y bienestar a los productos para mascotas, lo que hace que los snacks dejen de percibirse únicamente como un premio ocasional y evolucionen hacia opciones más funcionales y de mayor valor.

La propuesta del producto refleja esta evolución hacia estándares prémium más definidos. WANPY Chicken Jerky contiene más del 90 % de carne real, más del 40 % de proteína y presenta una tasa de digestibilidad superior al 93 %. Además, cumple con cuatro criterios de formulación: sin conservantes artificiales, sin colorantes artificiales, sin cereales ni gluten y sin azúcares añadidos ni atrayentes.

Su proceso de fabricación también forma parte de esta propuesta e incorpora recorte de grasa de precisión, mezclado suave, un sistema 5D de conservación de la frescura y horneado a baja temperatura durante 24 horas, con el objetivo de preservar la textura de la carne real y su aroma natural, y de ofrecer una experiencia de masticación satisfactoria.

Este reconocimiento cobra especial relevancia en un mercado donde los conceptos "natural" y prémium adquieren cada vez más valor, pero también son cada vez más habituales. En toda América Latina, los productos con declaraciones como "natural" u "orgánico" han alcanzado precios significativamente superiores, por lo que respaldar de forma clara el posicionamiento del producto resulta cada vez más importante a medida que los consumidores valoran la relación entre calidad y costo.

Los Pet Innovation Awards 2026 recibieron miles de candidaturas de todo el mundo dentro del sector del cuidado de mascotas. Al comentar el producto ganador, Travis Grant, director general de Independent Innovation Awards, destacó su elevada proporción de carne, densidad nutricional, digestibilidad, estándares de formulación limpia y tecnologías de procesamiento.

El reconocimiento de WANPY llega en un momento en que el mercado latinoamericano de mascotas refleja dos tendencias paralelas: una demanda creciente de productos de mayor calidad, impulsada por la humanización de las mascotas, y un mayor escrutinio del valor que ofrecen los productos prémium. En la categoría de snacks para perros, esto hace que los aspectos verificables de los ingredientes, la formulación y los procesos de fabricación sean cada vez más relevantes a la hora de comunicar y evaluar la calidad.