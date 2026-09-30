Día de Muertos en Michoacán 2026: ¿Qué hacer más allá de Pátzcuaro?

¡Se viene la mejor época del año! Si estás planeando tus actividades para Día de Muertos, la recomendación es visitar Michoacán. Pero no te vayas solo por lo clásico; te compartimos qué hacer más allá de Pátzcuaro.

Michoacán guarda entre sus valles, pueblos, manantiales y plazas coloniales un entramado de fiestas y celebraciones para Día de Muertos que no te puedes perder. Desde la Fiesta de las Ánimas, exposiciones, manos artesanas que moldean la muerte con humor y devoción, o incluso familias que abren las puertas de sus hogares para compartir una tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Este 2026, la Secretaría de Turismo planeó toda una ruta para que Michoacán sea el centro de las celebraciones; más allá del lago de Pátzcuaro, todo el mapa de estas tierras tiene algo diferente que ofrecer.

Día de Muertos en Michoacán 2026 SECTUR

Día de Muertos en Michoacán 2026: ¿cuándo empieza?

Para este 2026, se vivirá la tercera edición de la Semana de Celebración de Noche de Muertos del 23 de octubre hasta el 2 de noviembre. El objetivo es disfrutar de más de 700 actividades repartidas en todo Michoacán.

Aunque la cuenca lacustre sigue siendo el corazón espiritual de la festividad, regiones como la Zona Metropolitana de Morelia, la Región de la Sierra Purépecha, la Región del País de la Monarca y el Bajío michoacano se transforman por completo con programas propios llenos de misticismo.

Celebrar la Noche de Muertos en territorio michoacano también es un festín para el paladar con toda la gastronomía clásica que puedas imaginar; además, la programación de este año contempla 17 talleres interactivos en diferentes comunidades, diseñados para que los turistas se adentren en los oficios tradicionales.

Día de Muertos en Michoacán 2026 Canva

¿Qué hacer en Día de Muertos 2026 en Michoacán?

Morelia

No te puedes perder el desfile de catrinas del 1 de noviembre, donde los participantes recorren la avenida Madero. Por otro lado, todo el centro histórico se encuentra decorado con tapetes florales, altares monumentales y adornos gigantes a partir del 9 de octubre y hasta el 3 de noviembre.

El Aeropuerto Internacional de Morelia y diversos museos de la ciudad también exhibirán altares y catrinas gigantes desde finales de octubre.

Capula

A solo media hora de la capital del estado se ubica Capula, donde del 18 de octubre al 3 de noviembre de 2026 se vivirá la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina. Decenas de talleres artesanales abren sus puertas para que veas cómo el barro crudo se transforma en estas figuras con vestidos detallados, sombreros florales y expresiones muy mexicanas.

Uruapan

Se llevará a cabo el Festival de las Velas del 24 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Este año se incluirá un homenaje a Carlos Manzo; las plazas principales se cubren con tapetes elaborados a base de aserrín de colores, pétalos de cempasúchil y más de 50 mil velas encendidas al caer la noche.

También podrás disfrutar de presentaciones de baile, como la Danza de los Viejitos, conciertos de música purépecha y exposiciones de altares monumentales montados por barrios tradicionales.

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Santa Fe de la Laguna

Santa Fe de la Laguna es un destino imprescindible para conocer los altares, ya que cuando una persona fallece durante el año transcurrido, la familia elabora en el interior de su hogar un altar monumental conocido como "ofrenda nueva".

Los altares ocupan habitaciones enteras, adornados con arcos masivos de cempasúchil, plátanos, panes especiales, velas de cera escamada y los objetos de la vida cotidiana del difunto.

Los visitantes pueden ingresar a las casas a admirar los altares, pero la etiqueta comunitaria dicta que se debe llevar un presente para la familia y guardar un comportamiento de respeto.

Zitácurao, Uruapan y Tacámbaro

Prepárate para la inauguración de la ofrenda monumental para el Festival de las Ánimas en Zitácuaro a partir del 29 de octubre; en Uruapan, se llevará a cabo el Festival de las Velas 2026 en el Centro Histórico, del 24 de octubre al 1 de noviembre.

Mientras que en Tacámbaro podrás comer todo el pan de muerto que quieras, gracias al Festival del Pan de Muerto y Atoles Tradicionales, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Urandén

Ubicado dentro del mismo ecosistema del lago, Urandén presenta la experiencia "El Camino de las Ánimas", una propuesta cultural que combina naturaleza, historia local y tradición ancestral.

La actividad estará disponible los días 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre. Los visitantes abordan canoas tradicionales para recorrer los canales rodeados de vegetación, acompañados por la tenue luz de las velas y el reflejo del cempasúchil flotante.

El Día de Muertos en Michoacán es una muestra viva de que las tradiciones más bellas de México siguen vigentes y listas para convertirse en el centro de atención del país y del mundo.