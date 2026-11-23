Con la llegada del otoño, algunos colores se convierten en protagonistas de las tendencias de moda y uno de los favoritos de la temporada es el borgoña. Su profundidad, elegancia y versatilidad lo convierten en una apuesta ideal para renovar el guardarropa y darle un toque sofisticado a cualquier combinación.

Foto: Shein México

También conocido como burdeos, vino o burgundy, este color destaca por sus matices rojizos y violáceos, que evocan la tonalidad de los vinos de la región francesa de Borgoña. Aunque es un tono intenso, tiene la ventaja de combinarse fácilmente con colores clásicos y adaptarse a diferentes estilos.

Desde vestidos y abrigos hasta zapatos, accesorios e incluso propuestas de belleza, el borgoña ofrece distintas posibilidades para experimentar con la moda durante los meses más fríos.

¿Qué hace tan especial al color borgoña?

El borgoña pertenece a la familia de los tonos vino y se caracteriza por ser un rojo oscuro que puede presentar matices morados, marrones o ligeramente grisáceos. Su apariencia profunda le aporta personalidad a las prendas sin necesidad de recurrir a colores demasiado llamativos.

Una de sus principales ventajas es que puede funcionar prácticamente como un neutro. Esto permite incorporarlo en conjuntos monocromáticos o combinarlo con tonalidades como negro, blanco, beige, gris y café.

Además, transmite una imagen elegante y cálida, por lo que resulta apropiado tanto para atuendos casuales como para ocasiones especiales.

Foto: Shein México

¿Cómo llevar el borgoña en tus outfits de otoño?

Una de las formas más sencillas de sumarse a esta tendencia es elegir una prenda protagonista y construir el resto del conjunto alrededor de ella. Sin embargo, también es posible apostar por diferentes piezas de este mismo color para conseguir una apariencia más uniforme.

Estas son algunas opciones para incorporar el borgoña a tu guardarropa:

Vestidos para looks de día y de noche:

Los vestidos borgoña son una alternativa para quienes buscan un atuendo femenino y sofisticado. Durante el día, los diseños casuales pueden combinarse con botas o botines, mientras que para una celebración o evento formal destacan las versiones largas, satinadas o con cortes más estructurados.

Foto: Shein México

Abrigos y suéteres para los días fríos:

Las prendas exteriores son perfectas para darle protagonismo a este color. Un abrigo borgoña puede transformar una combinación sencilla de jeans y camiseta, mientras que los suéteres tejidos aportan una apariencia acogedora sin perder elegancia.

También destacan las chamarras de piel sintética, que permiten jugar con diferentes texturas y crear conjuntos ideales para otoño e invierno.

Foto: Shein México

¿Con qué combinar pantalones y faldas borgoña?

Los pantalones en este tono pueden convertirse en la pieza central de un look de oficina o una salida casual. Para equilibrar su intensidad, una blusa blanca, gris o azul claro es una buena elección.

En el caso de las faldas, los diseños midi y satinados ofrecen una alternativa versátil. Se pueden acompañar con suéteres ligeros, camisas o prendas básicas para conseguir una combinación elegante y sin complicaciones.

Foto: Shein México

¿Qué zapatos quedan mejor con prendas borgoña?

El calzado también puede ayudar a definir el estilo del conjunto. Los zapatos negros crean un contraste marcado y sofisticado, mientras que los modelos en café o tonos tostados aportan una apariencia más cálida.

Si prefieres una combinación más arriesgada, puedes elegir zapatos borgoña y jugar con diferentes intensidades del mismo color. Por otro lado, el calzado blanco o crema ayuda a dar luminosidad a los atuendos informales.

Para las ocasiones nocturnas, los acabados metálicos son una alternativa que añade un toque especial.

Entre los modelos que puedes incorporar destacan:

Botas altas: los diseños a la rodilla o por encima de ella aportan estructura y elegancia. Son ideales para combinar con vestidos, faldas y prendas cortas.

Botines: una opción práctica para el día a día que funciona con jeans, pantalones de vestir y faldas.

Botas de caña media: permiten crear combinaciones casuales o más formales, dependiendo del diseño y los materiales

Foto: Shein México

¿El color borgoña también es tendencia en belleza?

Esta tonalidad no se limita a la ropa. También ha encontrado un lugar en las propuestas de belleza, especialmente en el maquillaje y los cambios de look para el cabello.

En el pelo, el borgoña se caracteriza por sus reflejos rojizos profundos con matices violetas o ciruela. Es una alternativa para quienes desean darle un giro a su apariencia sin recurrir necesariamente a una transformación demasiado radical.

Una de las opciones más clásicas es el borgoña oscuro o vino profundo. En interiores puede parecer un castaño muy oscuro, pero cuando recibe la luz del sol revela destellos rojizos y violáceos. Por sus características, puede ser una alternativa para bases naturales castañas o negras.

Foto: Instagram conchaecoco27

¿Qué labiales borgoña puedes incorporar a tu maquillaje?

En el maquillaje, los labiales de esta familia cromática son una buena opción para destacar los labios y complementar los looks de otoño. Existen alternativas con acabado mate, satinado y cremoso, dependiendo del resultado que se busque.

Entre las opciones que puedes considerar están:

M·A·C Macximal Silky Matte: una propuesta de acabado mate, cobertura completa y color intenso. Su presentación mini facilita llevarlo en la bolsa y retocarlo durante el día.

Yuya, labial mate Berry Good: una alternativa en barra de 4 gramos que ofrece un acabado mate, ideal para quienes prefieren un efecto sin brillo.

Foto: republiccosmetics.com

El borgoña demuestra que un solo color puede transformar por completo un atuendo. Ya sea en una prenda protagonista, un par de botas, un cambio de look para el cabello o un labial intenso, esta tonalidad es una de las apuestas más versátiles para darle personalidad y elegancia a tus outfits de otoño.