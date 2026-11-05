Maquillaje de otoño: labiales, sombras y máscaras de pestañas que no te pueden faltar

Con la llegada del otoño, las tendencias de maquillaje dan paso a tonalidades más cálidas, profundas y sofisticadas. Los colores inspirados en la temporada se convierten en aliados para renovar tu cosmetiquera y crear looks que van desde los más naturales hasta los más intensos.

Entre los productos que vale la pena tener a la mano destacan los labiales en tonos rojizos y cafés, las máscaras de pestañas con acabados diferentes y las sombras que recuperan los matices de la naturaleza.

¿Qué tonos de labial son ideales para el otoño?

Los labiales rojos y cafés son dos básicos de esta temporada. Desde los acabados discretos hasta los colores más intensos, estas tonalidades aportan calidez al maquillaje y permiten complementar distintos estilos.

Los tonos vino, terracota, chocolate y café rojizo son algunas alternativas para quienes buscan salir de los colores tradicionales y darle mayor protagonismo a los labios.

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¿Qué máscara de pestañas puede darle un toque diferente a tu maquillaje?

Una propuesta para incorporar a la rutina es la máscara de pestañas Prosa 4 en 1 Maxi-Volumen en tono borgoña, que destaca por su particular color entre vino y ciruela.

Este rímel aporta color, definición y volumen, convirtiéndose en una alternativa para quienes desean experimentar con el maquillaje de ojos sin recurrir a tonalidades demasiado llamativas.

Su tonalidad puede complementar especialmente los ojos cafés, avellana y verdes. Además, permite conseguir un efecto sutil con una sola capa o intensificar el resultado al aplicar varias pasadas.

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¿Por qué incorporar un delineador café rojizo?

El delineador Tintaline para labios en tono café rojizo es otro producto que puede sumarse al maquillaje otoñal. Su tonalidad permite definir el contorno de los labios y crear combinaciones con labiales nude, cafés o rojizos.

También es una opción para conseguir mayor dimensión y un acabado cálido, especialmente cuando se combina con colores similares; también lo puedes utilizar en los ojos para dar mayor profundidad a las sombras.

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¿Qué colores de sombras favorecen los looks de otoño?

Las paletas de sombras en colores naranja, dorado y café oscuro, son imprescindibles para recrear maquillajes inspirados en esta época del año.

Los tonos cobrizos y dorados aportan luminosidad, mientras que los cafés profundos ayudan a dar intensidad y profundidad a la mirada. Por su parte, los naranjas y terracotas permiten crear combinaciones cálidas que funcionan tanto para el día como para ocasiones especiales.

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¿Cómo darle dimensión al rostro con una sola paleta de maquillaje?

La paleta para rostro de la colección Luis Torres X Beauty Creations, reúne seis tonalidades en un solo producto, con rubores, iluminadores y contornos que permiten definir las facciones y aportar dimensión al maquillaje. Su fórmula es fácil de difuminar, por lo que facilita la aplicación y la integración de los colores sobre la piel. Es una opción para complementar la base, resaltar los puntos de luz y conseguir un acabado más uniforme y definido

Foto: beautycreationscosmetics.com.mx

Renovar los básicos de belleza no significa cambiar por completo la rutina, sino incorporar pequeños detalles que permitan experimentar con los colores de la temporada y adaptar el maquillaje a diferentes ocasiones.