Con la llegada del otoño, las botas largas vuelven a convertirse en uno de los calzados protagonistas de la temporada. Además de proteger del frío, son una alternativa versátil para transformar un conjunto sencillo en un atuendo sofisticado, ya sea para una salida casual, una jornada de trabajo o una ocasión especial.

Las botas altas, ya sean de piel, ante, con tacón o de estilo ecuestre, pueden combinarse con diferentes prendas y siluetas. La clave está en jugar con las proporciones, los colores y las texturas para conseguir un resultado equilibrado sin perder personalidad.

Si quieres sumarte a esta tendencia, te compartimos seis formas de llevarlas durante los meses de otoño.

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¿Cómo combinar botas largas con faldas midi?

Las faldas midi son una de las mejores aliadas de las botas altas, especialmente cuando se busca un conjunto femenino y elegante. Puedes elegir modelos plisados, satinados o de corte recto y combinarlos con botas que queden parcialmente cubiertas por el largo de la falda.

Un truco para estilizar la figura es procurar que no exista un corte visual demasiado marcado entre ambas prendas. Si eliges una falda y unas botas de tonalidades similares, conseguirás un efecto de continuidad que ayudará a alargar visualmente las piernas.

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¿Qué tal lucen las botas altas con minivestidos?

Si prefieres un atuendo más juvenil, los minivestidos son una excelente alternativa. Puedes apostar por diseños de manga larga, tejidos de punto o estampados discretos para crear un contraste interesante con unas botas por encima de la rodilla.

Para una salida nocturna, los modelos con tacón aportan un toque más sofisticado, mientras que las botas planas o vaqueras funcionan muy bien durante el día. También puedes incorporar medias para darle un aire otoñal al conjunto.

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¿Los shorts también se pueden llevar con botas largas?

¡Por supuesto! Los shorts no son exclusivos del verano. Durante el otoño puedes incorporarlos a tus looks con prendas más abrigadoras, como suéteres, blazers o chamarras.

Una combinación que destaca es llevar shorts de vestir con botas altas de piel y un abrigo ligero. Si quieres protegerte del frío, puedes añadir medias oscuras, que además aportan uniformidad al conjunto.

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¿Cómo llevar botas largas con jeans ajustados?

Los jeans ajustados o skinny jeans siguen siendo una apuesta segura para quienes buscan un atuendo práctico y fácil de combinar. Su silueta permite introducir el pantalón dentro de las botas sin generar volumen en las piernas.

Para conseguir un efecto visual más estilizado, puedes elegir botas y pantalones de colores parecidos. Completa el conjunto con una camisa, un suéter de punto o una chaqueta de mezclilla.

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¿Por qué combinar botas altas con blazers?

El blazer es una prenda que puede transformar por completo un conjunto. Al combinarlo con botas largas, conseguirás una apariencia elegante y moderna que funciona tanto para una reunión informal como para una salida.

Puedes llevarlo con una falda corta, shorts o incluso un vestido. Los modelos oversize aportan un aire relajado, mientras que los blazers entallados crean una silueta más estructurada. Para complementar, elige botas de piel o ante en tonos neutros.

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¿Cómo combinar botas largas con gabardinas?

Las gabardinas o trench coats son otro básico del otoño que combina especialmente bien con las botas altas. Su corte alargado aporta movimiento y estructura, por lo que resulta ideal para crear un atuendo sofisticado sin demasiado esfuerzo.

Una gabardina beige con botas negras es una combinación clásica, aunque también puedes experimentar con tonos chocolate, camel o borgoña. Debajo puedes llevar un vestido, una falda o unos pantalones ajustados.

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Las botas largas son una inversión versátil para el otoño, pues permiten crear conjuntos muy distintos sin necesidad de renovar todo el guardarropa. Ya sea que prefieras un estilo casual, femenino o elegante, existen muchas maneras de incorporarlas a tus atuendos y aprovechar una de las tendencias más representativas de la temporada.

Elegir el color adecuado puede hacer la diferencia al momento de crear un atuendo. Las botas negras son las más fáciles de combinar, pues lucen bien con prendas blancas, grises, beige o mezclilla; mientras que las de tonos café, chocolate y camel armonizan con colores cálidos como crema, terracota y verde olivo.

Si buscas darle un toque diferente a tu look, las botas borgoña o vino son una excelente alternativa y puedes llevarlas con prendas negras, grises o azul marino. Por otro lado, los modelos beige y grises funcionan muy bien con conjuntos de tonalidades neutras y suaves. La clave está en jugar con los contrastes y las texturas.