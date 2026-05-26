¿Qué son las creepypastas? El universo de terror que nació en los foros de Internet

Existe todo un universo de terror que nació en los foros de Internet: las creepypastas. Pero, ¿qué son exactamente? Las viejas leyendas urbanas mutaron y encontraron un nuevo caldo de cultivo en los rincones más profundos y anónimos de las redes sociales.

El internet redefinió por completo la forma en que consumimos el terror contemporáneo, con ficciones virales que, imitando formatos de publicaciones reales, testimonios en foros o archivos multimedia supuestamente malditos, logran difuminar de manera perturbadora la delgada línea que separa la realidad de la invención digital.

Estas narrativas no necesitan el respaldo de nadie, ya que su fuerza radica en su capacidad para transmitirse de forma orgánica de pantalla en pantalla, mutando con cada copia y pegado hasta convertirse en pesadillas colectivas.

¿Cómo fue que textos publicados de forma anónima en foros de discusión terminaron inspirando largometrajes cinematográficos, videojuegos de culto y acaparando la atención de millones de personas?

¿Qué son las creepypastas? Canva

¿Qué son exactamente las creepypastas?

En el sentido estricto, las creepypastas son piezas de horror publicadas por autores anónimos en foros de Internet, redactadas en primera persona; imitando el tono de un usuario común que ingresaba a un foro para relatar un evento traumático reciente, como compartir el diario encontrado de una persona desaparecida o advertir sobre los peligros de descargar un archivo informático de procedencia dudosa.

Las creepypastas surgieron como una consecuencia de la replicación masiva de información en la web; los textos perdían la autoría original y se volvían parte de la comunidad. Cualquiera tenía la libertad de modificarlo, recortarlo o enriquecerlo antes de volverlo a lanzar al flujo de la red.

Hacia mediados de la década de los 2000, un sector específico de usuarios de comunidades virtuales como 4chan, comenzó a utilizar esta estructura de replicación para compartir historias diseñadas estrictamente para perturbar al lector.

Al fusionar la palabra creepy (espeluznante o aterrador) con la terminación pasta, se acuñó formalmente el término creepypasta.

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Subgéneros en las creepypastas:

Episodios perdidos y producciones malditas

La premisa suele seguir a un individuo que, por azares del destino, entra en posesión de una cinta de video antigua, un archivo de transmisión local o un máster de animación que fue descartado por las cadenas televisivas debido a su contenido inapropiado.

Estas historias juegan con la corrupción de la inocencia infantil, presentando capítulos “inéditos” de caricaturas populares donde los personajes muestran comportamientos erráticos, tendencias suicidas o son partícipes de atmósferas de un realismo grotesco y violento.

Videojuegos malditos y archivos corruptos

Estas creepypastas describen la experiencia de un jugador que adquiere una copia modificada, una versión de desarrollo olvidada o un archivo ejecutable (.exe) de un juego clásico.

A medida que la partida avanza, el entorno virtual comienza a comportarse de manera hostil, ignorando los comandos del control, mostrando mensajes crípticos dirigidos explícitamente a la persona sentada frente al televisor y presentando entidades digitales antropomórficas que persiguen al avatar del jugador hasta romper la cuarta pared y manifestar su peligro en el plano físico de la realidad.

Entidades biológicas

Se trata de relatos centrados en la aparición de criaturas que desafían las leyes de la evolución y la biología humana, habitando en los márgenes de las zonas suburbanas, los bosques o los sistemas de alcantarillado.

Estas creepypastas combinan elementos de la criptozoología clásica con el horror cósmico, describiendo seres que poseen anatomías imposibles, extremidades desproporcionadas o habilidades de camuflaje que les permiten acechar a sus víctimas desde las sombras.

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¿Cuáles han sido las creepypastas más populares?

Backrooms

En los últimos años, el epicentro de las creepypastas se ha centrado en el concepto de los Backrooms .

Nacido de una simple imagen publicada en un foro que mostraba una oficina vacía con alfombra húmeda, paredes de color amarillo monótono y luces fluorescentes zumbantes, este mito propone la existencia de una dimensión infinita de pasillos vacíos a la que los seres humanos pueden acceder por accidente si logran "salirse" de los límites de la realidad física.

La idea ha sido tan popular que varios creadores han diseñado cortometrajes con una fidelidad visual tan asombrosa que confunden por completo al espectador; este 2026, se estrenará la primera película basada en el concepto original de los Backrooms.

Slender Man

Slender Man nació en junio de 2009 dentro del foro de comedia Something Awful, como parte de un concurso de edición fotográfica donde los usuarios debían intervenir imágenes ordinarias para hacerlas parecer paranormales.

El usuario Eric Knudsen publicó dos fotografías en blanco y negro de niños acompañados en el fondo por una presencia delgada y siniestra, complementadas con breves textos que sugerían que la entidad estaba relacionada con secuestros masivos y delirios psicológicos.

Ben Drowned

Otro de los grandes hitos de las creepypastas es la historia conocida como Ben Drowned (Ben el Ahogado), creada por el estudiante universitario Alex Hall en 2010. El relato utilizaba videos de YouTube reales que mostraban fallos de programación (glitches) dentro de una copia del juego de Nintendo The Legend of Zelda: Majora's Mask.

La narrativa transportaba al lector por la experiencia del protagonista, quien aseguraba estar siendo acosado por el fantasma de un niño llamado Ben atrapado dentro de las líneas de código del cartucho.

La historia se transformó en uno de los primeros Juegos de Realidad Alternativa (ARG) de la red, donde los lectores debían inspeccionar códigos fuente de páginas web, analizar metadatos de archivos de audio y descifrar mensajes ocultos en videos para descubrir el desenlace de la trama.

Con la llegada de los modelos avanzados de IA, las creepypastas se preparan para adentrarse en un territorio inexplorado y potencialmente más peligroso. Su universo de terror se convertirá en historias hiperpersonalizadas, donde los relatos serán capaces de adaptarse en tiempo real al usuario que se encuentra del otro lado de la pantalla.