¡Que la fiesta no se apague! Juegos para fiestas infantiles con menos de 100 pesos

¿Vas a organizar una fiesta infantil y no sabes qué juegos hacer? A veces no hay tiempo para planear actividades divertidas o quizá es la primera vez que organizas una celebración para niños. Por eso, aquí te compartimos algunas ideas de juegos para fiestas infantiles que además de entretener, ayudan a los pequeños a aprender y convivir.

Si pronto van a celebrar un cumpleaños y quieres que la fiesta esté llena de diversión, estas opciones son ideales para niños mayores de 7 años. Son fáciles de organizar, económicas y perfectas para mantener a todos entretenidos.

¿Cómo ayudan los juegos a los niños durante una fiesta?

El juego es una parte fundamental en el desarrollo infantil. Además de alejar a los niños de las pantallas por un momento, les permite disfrutar de su entorno, convivir con otros pequeños y desarrollar distintas habilidades.

Los juegos ayudan de manera significativa en el desarrollo socioemocional, cognitivo y psicomotor. También fomentan la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de seguir reglas mientras se divierten.

Juegos para fiestas infantiles

Juego de las sillas

El juego de las sillas es uno de los más emblemáticos en México y ha divertido a muchas generaciones. La dinámica es sencilla: se colocan varias sillas en fila mientras suena música y, cuando esta se detiene, los niños deben sentarse rápidamente.

Además de ser muy entretenido, este juego ayuda a mejorar la atención, la concentración y la coordinación motriz. También enseña a los niños a manejar la frustración y respetar las reglas.

Juegos para fiestas infantiles: ideas divertidas para niños mayores de 7 años Foto: Canva

Búsqueda del tesoro

Es perfecta para fiestas temáticas y para niños que disfrutan resolver retos. Puedes esconder pistas en distintos espacios y hacer que los pequeños trabajen en equipo para encontrar el “tesoro” final.

Solo necesitas hojas con pistas o acertijos sencillos, que también puedes decirles en voz alta, y algunos premios pequeños. Este juego estimula la resolución de problemas, la creatividad y la cooperación entre los niños.

Juegos para fiestas infantiles: ideas divertidas para niños mayores de 7 años Foto: Canva

Simón dice, un juego divertido para poner atención

Es otro de los clásicos infantiles que nunca pasan de moda. En este juego, los participantes deben seguir únicamente las instrucciones que comiencen con la frase “Simón dice…”.

Si el instructor da una orden sin decir la frase y algún niño la realiza, queda eliminado de la ronda. Además de provocar muchas risas, esta actividad ayuda a desarrollar la atención, la memoria y la capacidad de seguir instrucciones.

Juegos para fiestas infantiles: ideas divertidas para niños mayores de 7 años Foto: Canva

Caja sensorial

La caja sensorial es un juego sencillo y muy entretenido. Consiste en colocar objetos dentro de cajas para que los niños intenten adivinar qué están tocando únicamente usando las manos.

Puedes utilizar cajas de cartón con un pequeño agujero y meter artículos seguros y fáciles de reconocer, como cucharas, llaves o pelotas pequeñas. Esta actividad estimula los sentidos, la imaginación y la capacidad de asociación.

Juegos para fiestas infantiles: ideas divertidas para niños mayores de 7 años Foto: Canva

Carrera de sacos

Si la fiesta será en un jardín o un espacio con pasto, la carrera de sacos es una excelente opción. Solo necesitas costales o fundas resistentes para que los niños puedan saltar hasta la meta.

Puedes organizar equipos y marcar una línea de salida y otra de llegada. Gana quien llegue primero sin salir del saco. Este juego promueve la actividad física, la coordinación y el trabajo en equipo mientras todos se divierten.

Las fiestas infantiles son una gran oportunidad para que los niños convivan, hagan amigos y aprendan jugando. Con actividades sencillas y dinámicas, cualquier celebración puede convertirse en un momento inolvidable.

Juegos para fiestas infantiles: ideas divertidas para niños mayores de 7 años Foto: Canva

Además de la diversión, estos juegos ayudan a enseñar valores como el respeto, la paciencia y el trabajo en equipo, haciendo que la experiencia sea divertida tanto para los pequeños como para los adultos.