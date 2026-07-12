Castaway Cay: un paraíso de playa con garantía Disney

Pensar en visitar Disney es imaginar sus enormes parques de diversiones; castillos de película, filas interminables y atracciones llenas de emoción; pero pisar territorio de Mickey puede ser también caminar descalzo sobre arena blanca, nadar en aguas cristalinas y relajarte en un camastro en la playa.

El ratón más famoso del mundo pensó en las diferentes formas de divertirse y llevó su oferta de entretenimiento desde las pantallas hasta un destino exclusivo en las Bahamas: Castaway Cay, una isla a la que se llega a bordo de alguno de los barcos que conforman la flota del capitán Mickey y la capitana Minnie.

Castaway Cay Disney Experience

Para muchos turistas, la existencia de este oasis privado sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de Walt Disney, pues no se trata de una típica parada de crucero para conocer una ciudad o comprar imanes de recuerdo, aquí la exclusividad y la naturaleza resignifican el concepto del descanso todo incluido.

Ubicada en las Bahamas, esta isla privada fue adquirida por la compañía de entretenimiento a finales de la década de los noventa, para convertirla en un destino paradisiaco enfocado en el descanso y la diversión.

La isla, que forma parte de algunos itinerarios de los cruceros Disney, tiene un muelle que permite que los huéspedes bajen directamente de las alfombras del barco al muelle, lo cual, sumando a las sillas de ruedas y carriolas de playa, le da un toque de inclusión que las familias agradecen.

Al llegar a tierra, te recibe el personal de la tripulación con toallas, que sumadas al traje de baño serán todo lo que necesitarás para la aventura del día.

La isla de Disney se encuentra en Bahamas Cortesía

Del Capitán Garfio a Donald, los anfitriones de lujo

Ya en tierra, la isla despliega un abanico de posibilidades que desmitifica la idea de que Disney es solo para niños. El traslado de un punto a otro puede ser a pie, en bicicleta o en el tranvía especial que recorre el lugar.

Uno de los principales atractivos en la isla para los niños y los disneyadults es tomarse fotos con los personajes que aparecen de pronto. Desde el famoso capitán de la película Peter Pan, hasta Minnie, Micky y Donald.

Mickey Mouse, Minnie Mouse y otros personajes de Disney te reciben en Castaway Cay Disney Experience

Las familias aman el Pelican Plunge, una plataforma flotante con toboganes que desembocan directo en el océano y la enorme laguna de esnórquel repleta de estatuas hundidas de personajes de las películas.

Sin embargo, la isla está diseñada para darle a cada quien su propio espacio y en lo que se refiere a la playa, además de camastros, hay cabañas con costo extra para instalarse con mayor comodidad durante el día, si así lo prefieres.

En Castaway Cay, la isla privada de Disney, hay cabañas para disfrutar con más comodidad el día. Disney Experience

En el extremo opuesto del bullicio familiar se encuentra Serenity Bay, una playa exclusiva para mayores de 18 años, en la que los adultos pueden relajarse toda la jornada.

En Castaway hay también tiendas de souvenirs de Disney y de algunos lugareños, además de una oficina de correos, que muchos viajeros visitan para dejar una postal para sus seres queridos.

¿Qué comer en Castaway Cay?

Al ser parte de un viaje todo incluido, la estancia en la isla también cubre los alimentos, así que los visitantes no se tienen que preocupar más que por acudir a las estaciones de comida en los horarios destinados para servir el buffet, entre las 11:30 de la mañana y las 2 de la tarde.

Barbacoa, ensalada, hamburguesas, pollo y costillas a la BBQ, son parte de lo que se sirve para recargar la pila luego de nadar, andar en bici o correr los 5 kilómetros del circuito especial para amantes del running y la naturaleza.

Puedes recorrer Castaway Cay en bicicleta. Disney Experience

En la isla también hay bares de bebidas con y sin alcohol, además de máquinas de refrescos y helado. Aunque hay vasos suficientes, se recomienda llevar tu propio vaso térmico para mantener más tiempo frías las bebidas.

Llegar a Castaway Cay solo es posible a bordo de uno de los cruceros Disney que tiene itinerarios de 3 a 7 noches por el Caribe zarpando desde Florida.

Aunque los huéspedes no pasan la noche en la isla, el itinerario ofrece la posibilidad de disfrutar alrededor de siete horas en este oasis.

Castaway Cay Cortesía

Lookout Cay

En 2024 Disney sumó a sus destinos este espacio exclusivo situado en la punta sur de la histórica isla de Eleuthera, también en Bahamas. A diferencia del entorno puramente de fantasía de Castaway, Lookout Cay busca sumergirse en la cultura bahameña. Y aunque no es la isla completa, tiene un espacio exclusivo para los huéspedes del crucero.