The Beatles: los lugares imperdibles de Liverpool que todo fan debe visitar

The Beatles siguen siendo una de las bandas más influyentes de la historia de la música. Su legado ha trascendido generaciones gracias a éxitos que conquistaron al mundo y marcaron un antes y un después en la industria.

Con ventas estimadas de entre 500 y 600 millones de discos en todo el mundo, la agrupación británica dejó una huella imborrable. Por ello, Liverpool, la ciudad donde nació la banda, se ha convertido en un destino obligado para los seguidores de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Si estás planeando un viaje a Inglaterra, estos son algunos de los lugares que no pueden faltar en tu itinerario para conocer más sobre la historia de The Beatles.

¿Qué tiene que ver Liverpool con los Beatles?

Si apenas estás descubriendo la música de The Beatles, debes saber que Liverpool, ubicada al noroeste de Inglaterra, fue la ciudad donde nacieron y crecieron sus cuatro integrantes: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Las calles, edificios y sitios emblemáticos de esta ciudad fueron testigos de sus primeros años de vida, de sus amistades y de los momentos que inspiraron algunas de las canciones más famosas de la banda.

¿Qué hay en Liverpool de los Beatles?

Liverpool se ha convertido en uno de los destinos más visitados por los amantes de la música. Cada año, miles de turistas recorren sus calles para descubrir los escenarios que dieron origen a la historia de la legendaria banda británica.

Estos son algunos de los sitios que no puedes perderte.

Penny Lane

Ubicada cerca de Sefton Park, Penny Lane es uno de los lugares más emblemáticos para los seguidores de The Beatles.

La calle inspiró la famosa canción del mismo nombre, escrita por Paul McCartney, quien plasmó en ella varios recuerdos de su infancia. Además, era un punto de encuentro donde Paul McCartney y John Lennon solían tomar el autobús cuando eran jóvenes.

Strawberry Field

Strawberry Field fue un hogar infantil del Ejército de Salvación, ubicado cerca de la casa donde creció John Lennon.

Durante su infancia, el músico acostumbraba visitar los jardines del lugar, los cuales más tarde inspiraron la icónica canción Strawberry Fields Forever.

Actualmente, este espacio cuenta con una exposición permanente, jardines, una cafetería y diferentes actividades para que los visitantes conozcan más sobre la vida y el legado de John Lennon.

Liverpool Beatles Museum

El Liverpool Beatles Museum es uno de los sitios más importantes para conocer la historia de la agrupación.

Sus tres niveles albergan una amplia colección de objetos originales, fotografías, recuerdos y artículos que muestran la trayectoria de la banda desde sus inicios hasta convertirse en un fenómeno mundial.

Es una visita ideal para quienes desean acercarse al legado de The Beatles a través de piezas históricas.

The Cavern Club Liverpool

Ubicado en Mathew Street, el The Cavern Club abrió sus puertas en 1957 y es considerado el lugar donde comenzó el ascenso de The Beatles.

La banda ofreció 292 presentaciones en este escenario, convirtiéndolo en uno de los espacios más representativos de su carrera.

Aunque el recinto original cerró en 1973, volvió a abrir en 1984 y actualmente continúa siendo un referente musical. Hoy recibe conciertos tributo a The Beatles y presentaciones de artistas emergentes, manteniendo viva la historia del grupo.

Sin duda, Liverpool es un destino imprescindible para cualquier fan de The Beatles. Sus calles, museos y espacios históricos permiten recorrer los lugares donde comenzó la historia de una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, convirtiendo la visita en una experiencia inolvidable para los amantes de la música.