Lo Hecho en México Siempre Gana: marcas que nutren, conectan y simplifican la vida diaria

México se construye todos los días a través de millones de interacciones cotidianas. En cada compra, en cada comida compartida y en cada servicio que facilita la vida diaria, existe una red de empresas que impulsan empleo, desarrollo e innovación.

Esa realidad es la esencia de Lo Hecho en México Siempre Gana, una campaña que celebra la capacidad productiva del país y el impacto de las empresas que forman parte de la vida de millones de personas.

Impulsada por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), esta iniciativa busca generar conciencia sobre el valor de consumir bienes y servicios hechos en México. Más allá del orgullo nacional, la campaña destaca cómo cada elección de consumo fortalece cadenas productivas, protege empleos y promueve crecimiento económico.

Con el torneo de fútbol como plataforma y como un gran catalizador de unidad nacional, México tiene la oportunidad de mostrar al mundo no solo su pasión por el fútbol, sino también la solidez de su ecosistema empresarial. Con cerca de 5,000 empresas respaldadas por el sello Hecho en México®, el país reafirma su capacidad para competir e innovar en distintos sectores.

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Marcas que acompañan la rutina de millones de familias

El quinto grupo de empresas participantes representa marcas profundamente integradas al día a día de los mexicanos. Su presencia en la campaña refleja cómo lo hecho en México también se manifiesta en cercanía, confianza y accesibilidad.

Danone ha construido una relación cercana con las familias mexicanas a través de productos enfocados en nutrición y bienestar. Su participación en la campaña refuerza el papel de la industria alimentaria en el desarrollo de hábitos saludables y en el cuidado de las nuevas generaciones.

Coca-Cola México representa una de las marcas más reconocidas dentro del país. Su capacidad para conectar emocionalmente con distintas generaciones la ha convertido en parte de innumerables momentos de convivencia y celebración.

Farmacias del Ahorro ha fortalecido el acceso a productos y servicios relacionados con la salud y el bienestar. Su crecimiento responde a una necesidad clave: acercar soluciones confiables a millones de personas en todo México.

Tecnología, conveniencia y cercanía con sello mexicano

Banco Plata representa la nueva generación de servicios financieros digitales. Su enfoque tecnológico busca simplificar la relación de las personas con sus finanzas, facilitando acceso, control y agilidad en operaciones cotidianas.

Por su parte, OXXO se ha convertido en un símbolo de conveniencia y cercanía. Su presencia en prácticamente cada ciudad y colonia del país demuestra cómo el retail también es un motor clave de conectividad económica y social.

Lo Hecho en México Siempre Gana recuerda que el desarrollo nacional también se construye desde lo cotidiano. Elegir productos y servicios hechos en México significa respaldar a las empresas que impulsan innovación, empleo y oportunidades para millones de familias.