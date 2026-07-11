Hecho en México: innovación y talento que mueven al país

México ha demostrado a lo largo de su historia una capacidad única para construir, reinventarse y evolucionar. Desde las industrias tradicionales hasta la economía digital, el talento mexicano ha sido un motor constante de crecimiento. Esa visión es la que impulsa Lo Hecho en México Siempre Gana, una campaña que reconoce el valor de las empresas que fortalecen la economía nacional desde distintos sectores.

Promovida por la Secretaría de Economía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la iniciativa busca reforzar la relevancia del consumo nacional como una herramienta que impulsa empleo, cadenas de suministro y desarrollo productivo. Cada compra de productos y servicios hechos en México contribuye al fortalecimiento de miles de empresas y millones de familias.

En el contexto del torneo de fútbol más importante del mundo que se realiza en el país , México tiene una oportunidad histórica para mostrar al mundo no solo su pasión deportiva, sino también su capacidad industrial, tecnológica y comercial. Con cerca de 5,000 empresas respaldadas por el sello Hecho en México®, el país consolida una narrativa donde innovación, tradición y competitividad conviven con fuerza.

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Marcas que construyen el presente de México

El cuarto grupo de marcas participantes refleja la amplitud del ecosistema empresarial mexicano. Desde la construcción y la manufactura hasta alimentos y comercio digital, estas compañías forman parte del desarrollo diario del país.

CEMEX representa una de las historias industriales más sólidas de México. Con más de 120 años de trayectoria, la compañía ha contribuido a construir infraestructura, ciudades y comunidades, consolidándose como referente global en materiales para la construcción e innovación sustentable.

Jumex ha convertido la experiencia de consumir fruta en una tradición familiar. Su presencia en la campaña refuerza cómo la industria alimentaria mexicana ha sabido evolucionar manteniendo calidad, sabor y cercanía con el consumidor.

Mabe representa la innovación aplicada al hogar. Su tecnología ha permitido que millones de familias accedan a soluciones que simplifican tareas cotidianas, demostrando que el desarrollo tecnológico también mejora la calidad de vida.

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Tradición, tecnología y nuevas oportunidades

Atún Dolores es una marca profundamente ligada a la tradición alimentaria mexicana. Su enfoque en calidad y confianza la ha convertido en una presencia constante dentro de los hogares del país.

Por su parte, Amazon México ha fortalecido el ecosistema digital al abrir nuevas oportunidades para emprendedores y pequeñas empresas que buscan crecer a través del e-commerce. Su papel dentro de la campaña subraya cómo la transformación digital también impulsa el talento local.

Lo Hecho en México Siempre Gana es la prueba de que el desarrollo del país se construye desde múltiples frentes: industria, tecnología, alimentos y comercio. Elegir productos y servicios hechos en México significa respaldar innovación, empleo y oportunidades para el futuro.