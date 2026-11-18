Si estás pensando en renovar tu imagen antes de que termine el año, el calendario lunar de noviembre de 2026 todavía ofrece algunas fechas para cortarte el cabello. Según las creencias populares, las fases de la Luna pueden servir como guía para elegir el momento adecuado, ya sea que busques una melena larga, mayor volumen o conservar tu corte durante más tiempo.

Esta tradición forma parte de las rutinas de belleza de muchas personas, quienes consultan los movimientos del satélite natural de la Tierra antes de acudir al salón. Aunque no existe evidencia científica que demuestre que las fases lunares influyan en el crecimiento capilar, sus recomendaciones continúan entre las preferencias de quienes siguen estos calendarios.

Fechas para cortar el cabello según las fases lunares Canva.

¿Cuáles son las fases de la Luna que quedan en noviembre de 2026?

Noviembre comenzó con un cuarto menguante el día 1 y una Luna nueva el 9. Después, el satélite entró en fase creciente hasta alcanzar el cuarto creciente el 17 de noviembre.

Para quienes desean consultar las fechas restantes, el calendario contempla dos periodos principales: la Luna creciente, que llegará a su plenitud el 24, y la Luna menguante, que comenzará después de la Luna llena.

Estas son las fechas que debes tener presentes:

Del 18 al 23 de noviembre: Luna creciente, periodo que tradicionalmente se relaciona con el crecimiento del cabello

24 de noviembre: Luna llena, asociada con la fuerza, la vitalidad y el volumen

Del 25 al 30 de noviembre: Luna menguante, etapa que algunas tradiciones recomiendan para conservar la forma del corte por más tiempo

Algunos calendarios astrológicos también consideran el signo zodiacal por el que transita la Luna y clasifican los días como raíz, hoja, flor o fruto. Por esta razón, las recomendaciones pueden variar según la clasificación.

Calendario lunar para cortar el cabello en noviembre 2026 Canva.

Mejores días para cortar el cabello en noviembre de 2026 si quieres que crezca rápido

Si tu propósito es conseguir una melena larga, la tradición del calendario lunar recomienda aprovechar la fase creciente. Esta etapa representa simbólicamente la expansión y el desarrollo, por lo que se considera favorable para quienes desean que su cabello crezca después de un cambio de imagen.

Los días cercanos a la Luna llena también son una alternativa para quienes desean renovar su apariencia. En este sentido, del 20 al 24 de noviembre se encuentran entre las fechas que algunas guías astrológicas consideran favorables para realizar un corte con este propósito.

Entre las recomendaciones destacan los días 22 y 23, así como el 24 de noviembre, fecha en que tendrá lugar la Luna llena. Sin embargo, cabe destacar que estas sugerencias forman parte de una tradición y no garantizan que el cabello crezca más rápido.

Luna Llena para cortarse el cabello Canva.

¿Cuándo cortar el cabello para conseguir más fuerza y volumen según la Luna?

La Luna llena es una de las fases más populares dentro de los calendarios de belleza. De acuerdo con las creencias astrológicas, representa plenitud y vitalidad, características que se relacionan simbólicamente con una melena abundante y con mayor volumen.

En noviembre de 2026, este fenómeno ocurrirá el martes 24, a las 8:53 de la mañana, hora de la Ciudad de México.

Por ello, si acostumbras seguir estas tradiciones, puedes tomar esta fecha como una oportunidad para despuntar tu melena o probar un nuevo estilo. No obstante, debes tener presente que la Luna llena no aumenta por sí misma el grosor de las fibras capilares ni modifica la cantidad de cabello.

Aprovecha la Luna Llena para hacer crecer tu cabello Canva.

Días para cortarse el cabello en Luna menguante y conservar el largo

No todas las personas buscan que su cabello crezca rápidamente. Algunas prefieren mantener un corte corto, conservar las capas o evitar que su estilismo pierda su forma en poco tiempo.

Para estos casos, la tradición lunar recomienda la fase menguante, pues se relaciona con un crecimiento más lento del cabello y una mayor duración del corte. Además, también se puede aprovechar para la depilación.

Después de la Luna llena del 24 de noviembre, el satélite comenzará a disminuir su iluminación. Por ello, los días restantes del mes corresponden a esta etapa.

Entre las fechas que puedes considerar se encuentran el 25, 26, 27 y 30 de noviembre. Según algunas interpretaciones astrológicas, estos días son una alternativa para quienes desean espaciar sus visitas al salón de belleza y conservar su corte durante más tiempo.

Cortar tu cabello después de Luna Llena te ayudará a mantener el corte. Canva.

¿El calendario lunar realmente influye en el crecimiento del cabello?

Aunque muchas personas consultan las fases de la Luna antes de acudir al salón de belleza, no existe evidencia científica suficiente que demuestre que cortarse el cabello durante una fase lunar específica acelere su crecimiento o aumente su fuerza.

De acuerdo con Johns Hopkins Medicine, el cabello del cuero cabelludo crece aproximadamente media pulgada al mes, es decir, alrededor de 1.2 centímetros. Este proceso depende de la actividad de los folículos pilosos, las estructuras de la piel responsables de producir cada fibra capilar.

El crecimiento también forma parte de un ciclo biológico que comprende tres etapas:

Anágena: corresponde al crecimiento activo del cabello y puede durar varios años

Catágena: es una etapa de transición en la que el folículo reduce su actividad

Telógena: representa el periodo de reposo, después del cual el cabello se desprende y comienza un nuevo ciclo

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explica que estas etapas forman parte del funcionamiento natural de los folículos pilosos.

El cabello del cuero cabelludo crece aproximadamente media pulgada al mes, es decir, alrededor de 1.2 centímetros. Canva.

Por ello, elegir una fecha del calendario lunar puede ser una forma de seguir una tradición o planear un cambio de imagen, pero no sustituye los cuidados capilares. Para mantener una melena saludable, conviene evitar el uso excesivo de herramientas de calor, reducir los tratamientos químicos agresivos y procurar una alimentación equilibrada.

Al final, lo más importante es elegir un corte que se adapte a tus gustos y necesidades. El calendario lunar puede servir como una referencia para organizar tu visita al salón, mientras que los hábitos de cuidado diario tienen un papel fundamental en la apariencia y conservación de tu cabello.