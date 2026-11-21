Dominar cómo hacer las Sandwich Dual Forms se ha convertido en una de las técnicas más buscadas dentro del mundo de la manicura profesional.

A diferencia de los moldes duales tradicionales de una sola pieza, este sistema incorpora dos moldes transparentes —uno superior y otro inferior— diseñados para contener el gel constructor o polygel entre ambas estructuras y lograr extensiones uniformes por ambos lados.

Gracias a este diseño de doble moldeado, la uña artificial adquiere una curva C consistente y una parte inferior completamente lisa, reduciendo de manera drástica el tiempo de limado posterior y evitando el desbordamiento de producto hacia la piel.

Técnica de uñas dual sándwich (o sandwich dual forms): cómo se hace paso a paso Canva

¿Qué son las Sandwich Dual Forms y qué ventajas tienen?

Las Sandwich Dual Forms son un sistema de extensión de uñas compuesto por dos piezas de plástico reutilizable (molde superior y molde inferior) numeradas por tallas que encajan entre sí para encapsular el material de construcción.

Mientras que en los moldes duales convencionales la cara interna de la extensión queda expuesta y suele requerir un pulido profundo con torno o lima, el molde inferior de este sistema se ajusta debajo del borde libre de la uña natural para moldear la superficie interna al mismo tiempo que el molde superior define la arquitectura externa.

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¿Qué materiales se necesitan para aplicar Sandwich Dual Forms?

Antes de iniciar el procedimiento, es fundamental reunir todas las herramientas sobre la mesa de trabajo para evitar que el gel se desplace o cure de forma incorrecta a mitad de la aplicación:

Juego de Sandwich Dual Forms: Moldes superiores e inferiores numerados en las tallas adecuadas para cada dedo.

Producto de construcción: Gel constructor (builder gel), gel de extensión o polygel de viscosidad media o espesa.

Preparadores y adherentes: Deshidratador (dehydrator) y capa base en gel (base coat).

Pincel para gel: Un pincel limpio con punta plana o curvada en C para distribuir el producto dentro del molde.

Herramientas de preparación y acabado: Empujador de cutícula, bloque pulidor (buffer) y lima de grano 180-240.

Lámpara UV/LED: Equipo con la potencia adecuada según las indicaciones del fabricante del gel.

Equipo con la potencia adecuada según las indicaciones del fabricante del gel. Solución limpiadora: Alcohol isopropílico o limpiador de gel (cleanser) y gasas sin pelusa.

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¿Cómo elegir la talla correcta de los moldes duales?

Una selección adecuada de talla evita puntos de presión, desprendimientos prematuros o filtraciones laterales. Los estuches suelen incluir entre 12 y 15 tamaños numerados del 0 (el más ancho) al 14:

Molde superior: Debe cubrir por completo la placa ungueal alcanzando ambos puntos de encastre o puntos de tensión (A y B) sin apretar los laterales. Ante la duda entre dos medidas, conviene elegir la talla ligeramente más ancha.

Debe cubrir por completo la placa ungueal alcanzando ambos puntos de encastre o puntos de tensión (A y B) sin apretar los laterales. Ante la duda entre dos medidas, conviene elegir la talla ligeramente más ancha. Molde inferior: Debe encajar al ras bajo el borde libre sin dejar huecos. Si el número equivalente al molde superior resulta demasiado ancho y presiona los bordes, se recomienda utilizar una talla menor para no adelgazar en exceso los puntos de tensión.

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Paso a paso: ¿cómo hacer extensiones con Sandwich Dual Forms de forma segura?

Para prevenir el contacto del gel sin curar con la piel y evitar la formación de bordes gruesos debajo de la uña durante el crecimiento, los especialistas recomiendan aplicar el método de colocación mecánica previa:

Preparación de la uña natural: Rebaja el borde libre a un largo máximo de 1 a 2 milímetros, empuja suavemente la cutícula, retira el tejido muerto adherido a la placa y elimina el brillo natural con un bloque pulidor. Limpia con alcohol o cleanser, aplica deshidratador y cura una capa delgada de base coat en lámpara. Colocación del molde inferior en seco: Ubica el molde inferior debajo del borde libre de la uña natural sin haberle colocado gel previamente, asegurándote de que siga la curvatura natural y quede alineado con el eje de crecimiento. Fijación segura del molde inferior: Sostén el molde en su sitio con presión suave de los dedos y aplica únicamente una gota mínima de gel en la línea de unión entre el molde y la placa natural, evitando que toque el hiponiquio o los pliegues laterales. Realiza un precurado inmediato en lámpara durante 10 segundos para fijarlo. Carga del molde superior: Deposita una perla pequeña o mediana de gel constructor en el interior del molde superior (nunca directamente sobre la uña natural) y distribúyela de manera uniforme con el pincel. Ensamblaje y curado completo: Coloca el molde superior desde la zona de cutícula hacia la punta, presionando gradualmente sobre el molde inferior mientras observas a través del plástico transparente que el gel llegue a los bordes sin burbujas ni desbordamientos. Precura 10 segundos para estabilizar la estructura y luego realiza un curado completo de 60 segundos. Retiro de moldes y acabado final: Flexiona y retira primero el molde superior y después desprende con suavidad el molde inferior. Perfila los laterales y el largo con una lima de grano 180-240, pule suavemente si es necesario, sella con top coat y cura en lámpara.

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¿Cuántas veces se pueden reutilizar las Sandwich Dual Forms?

Siempre que se limpien inmediatamente después de cada servicio con alcohol o cleanser y se guarden ordenadas en su estuche para conservar su curvatura, las Sandwich Dual Forms de buena calidad pueden reutilizarse entre 5 y 10 veces, hasta que el plástico pierda flexibilidad o transparencia.