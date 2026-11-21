La revelación de cómo el cáncer cambió a la princesa Kate es el eje central de Heal, el íntimo y conmovedor documental producido por la BBC que mostrará el proceso de recuperación física y emocional de Catalina de Gales.

En el adelanto oficial difundido este 21 de noviembre de 2026, la princesa de 44 años reflexiona con honestidad sobre la huella profunda que deja enfrentar la enfermedad.

El cáncer sí te cambia. Cambia tu cuerpo, te cambia físicamente, pero hay una parte mucho, mucho más profunda en lo que un diagnóstico de cáncer transforma dentro de ti", expresa Catalina en el avance de esta producción especial de 30 minutos.

Kate Middleton abre su corazón sobre el cáncer y su recuperación en el documental "Heal" Instagram

¿De qué trata Heal, el nuevo documental de Kate Middleton?

Descrito por la cadena británica como un filme «profundamente personal», Heal sigue a la princesa de Gales mientras conversa con otros pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos y relata cómo aprendió a encontrar «una sensación de esperanza y alegría en medio de la incertidumbre».

A lo largo del metraje —presentado por Kirsty Young—, Catalina abre su lado más humano junto a su hermano, James Middleton. Durante una caminata al aire libre, la princesa confiesa que al concluir sus sesiones de quimioterapia en el hospital Royal Marsden de Londres no realizó la tradicional ceremonia de tocar la campana de celebración, a lo que su hermano responde con ternura que asumir este proyecto y el reto físico que lo acompaña representa su propia manera de hacerlo.

Kate Middleton abre su corazón sobre el cáncer y su recuperación en el documental "Heal" Instagram

¿En qué consistió el desafío físico que completó la princesa de Gales?

Como símbolo de sanación y superación personal, el documental registra la hazaña deportiva que Kate Middleton completó en junio de 2026, 18 meses después de anunciar que su enfermedad se encontraba en remisión:

El reto Three Peaks: Catalina se convirtió en el primer miembro de la familia real británica en escalar las tres montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en menos de 24 horas.

Catalina se convirtió en el primer miembro de la familia real británica en escalar las tres montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en menos de 24 horas. Las cumbres conquistadas: El recorrido incluyó el ascenso a Ben Nevis (Escocia), Scafell Pike (Inglaterra) y Yr Wyddfa / Snowdon (Gales), demostrando su fortaleza física tras concluir su tratamiento médico en 2024 y anunciar su remisión en enero de 2025.

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¿Cuándo y dónde ver el documental Heal de la princesa Kate?

El estreno televisivo de Heal se realizará de forma escalonada a nivel internacional para acercar su mensaje de resiliencia a millones de espectadores:

Reino Unido : Se transmitirá el domingo 29 de noviembre de 2026 a las 18:40 GMT a través de BBC One y estará disponible en la plataforma BBC iPlayer.

: Se transmitirá el domingo 29 de noviembre de 2026 a las 18:40 GMT a través de BBC One y estará disponible en la plataforma BBC iPlayer. Estados Unidos: Llegará a las pantallas el lunes 30 de noviembre mediante NBCUniversal.

Llegará a las pantallas el lunes 30 de noviembre mediante NBCUniversal. Australia y Canadá: Se estrenará el 1 de diciembre por Channel 9 en Australia y el 7 de diciembre a través de CTV y Noovo en Canadá.

Además de visibilizar el impacto emocional de los diagnósticos oncológicos, todos los fondos recaudados por la distribución internacional del documental serán donados íntegramente a la organización benéfica del Hospital Royal Marsden, el centro especializado en oncología donde la princesa recibió atención médica.