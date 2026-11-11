Primera sesión de tarot: qué preguntar y cómo reconocer a una buena tarotista

Llegas queriendo saber si esa persona va a volver, si te vas a casar, si conseguirás el trabajo o si por fin llegará el amor. Pero Carola Juárez no empieza una lectura de tarot por el futuro. Empieza por el pasado.

“Creo que un buen tarotista es quien puede ver el pasado más que el futuro. ¿Por qué razón? Porque el pasado tú lo sabes”, explica la tarotista detrás de @tarotcarolajuarez, donde reúne a cerca de 600 mil seguidores en Instagram.

Para ella, ahí comienza realmente una sesión: cuando aparecen experiencias, miedos, vínculos o patrones que la persona reconoce como propios. Sólo después tiene sentido preguntarse qué podría venir. “Siempre parto diciendo que el futuro uno lo puede modificar”, señala.

Carola lleva cerca de 40 años vinculada al tarot. Su acercamiento comenzó desde muy pequeña, en una familia donde la espiritualidad estaba presente, y a los 14 años una mujer que leía cartas reconoció en ella una sensibilidad particular y comenzó a enseñarle.

Durante mucho tiempo leyó las cartas, mientras su vida avanzaba por otros caminos. Con los años entendió que no quería quedarse únicamente en la predicción. “¿Qué ganamos con saber lo que viene si no trabajamos para que esas cosas no pasen?”, recuerda que comenzó a cuestionarse.

A partir de ahí estudió otras herramientas y fue llevando sus sesiones hacia un terreno más terapéutico y de reflexión.

Carola Juárez explica cómo es una lectura, qué preguntar y cómo reconocer a un tarotista confiable. Canva

¿Qué pasa realmente en una primera sesión de tarot?

Carola explica que las cartas pueden mostrar decisiones, vínculos, miedos, cambios y estados emocionales, pero insiste en que quien consulta no debería entregarles el control de su vida.

Para ella, una lectura funciona mejor cuando ayuda a mirar una situación desde otro ángulo y no cuando pretende buscar una respuesta cerrada.

Si alguien pregunta “¿me voy a casar con esta persona?”, por ejemplo, ella suele transformar la pregunta: “¿Qué es lo que tengo que aprender yo de esta relación?, ¿Qué me está enseñando esta relación?”.

El consultante también puede preguntar si ese vínculo es compatible, qué necesita trabajar cada uno o qué tendría que cambiar para construir una relación más sana.

Lo mismo ocurre en temas laborales. En lugar de quedarse únicamente con “¿me van a contratar?”, ella intenta llevar a la persona a preguntarse qué necesita fortalecer, qué está repitiendo o incluso si esa oportunidad realmente le conviene.

“El tarot te guía”, explica, pero la decisión sigue perteneciendo a quien consulta.

Carola Juárez explica cómo es una lectura, qué preguntar y cómo reconocer a un tarotista confiable. Cortesía: Carola Juárez

¿Por qué el tarot comienza por el pasado y no por el futuro?

Aunque la mayoría llega con preguntas sobre lo que vendrá, Carola vuelve una y otra vez a lo que ya sucedió. Para ella, muchos bloqueos actuales nacen en experiencias familiares, relaciones anteriores o heridas que siguen activas aunque la persona crea que ya quedaron atrás.

“Si tú no sanas tu presente, es muy difícil que el futuro venga abierto, venga limpio, venga bien”, explica.

Por eso, una parte importante de sus lecturas busca identificar qué se arrastra y qué necesita ser comprendido, liberado o trabajado antes de seguir adelante. Y ahí, dice, ocurre muchas veces algo importante: la persona baja la guardia.

Cuando una lectura toca un punto que sólo ella conoce, puede sentirse finalmente vista o comprendida. Carola ha atendido a personas que cargaban situaciones muy difíciles y sensibles, incluso guardan experiencias que nunca habían contado. Ella insiste en que cada persona es un mundo y la consulta debe mantenerse como un espacio seguro.

¿El tarot puede predecir el futuro?

El tarot sí puede mostrar tendencias, posibilidades o energías, pero Carola rechaza la idea de que el futuro esté escrito de manera rígida. “No te va a definir cuál es la decisión que tienes que tomar, pero sí te va a guiar para que encuentres ese camino”.

Por eso desconfía de quienes anuncian tragedias, fechas exactas o escenarios inevitables. “No puedo decirte: ‘sabes qué, te vas a morir mañana’. Eso es falso”. Para ella, la lectura debe abrir opciones, no cerrarlas.

Carola Juárez explica cómo es una lectura, qué preguntar y cómo reconocer a un tarotista confiable. Canva

¿Qué significan las cartas de La Muerte, El Diablo y La Torre?

La Muerte, El Diablo o La Torre suelen inquietar a quienes nunca se han acercado al tarot.

“La muerte literalmente no es la muerte. La muerte es un cambio, es el término de una etapa y el inicio de otra”, explica.

La Torre puede hablar de una estructura que se derrumba, una relación que termina o algo que ya no puede sostenerse como antes.

El Diablo puede señalar sombras, excesos, ambiciones, vicios o advertencias, pero también puede hablar de deseo, poder personal o incluso de la necesidad de permitirse aspirar a más. “Las cartas tienen luces y tienen sombras”, señala.

Y justamente ahí está la importancia de la interpretación: una misma carta cambia según la pregunta, el momento y aquello que la persona está viviendo.

Carola Juárez explica cómo es una lectura, qué preguntar y cómo reconocer a un tarotista confiable. Cortesía: Carola Juárez

¿Cómo saber si un tarotista es confiable? Señales de alerta

Carola es especialmente firme en este punto. Una tarotista responsable, dice, debe explicar cómo trabaja, cuánto cuesta, qué incluye la sesión y respetar completamente la privacidad.

También debe saber hasta dónde puede llegar. “La ética es lo más importante”, es decir, hay señales claras para desconfiar: prometer resultados infalibles, generar miedo, condicionar decisiones, asustar a la persona para que vuelva o hacer afirmaciones que pueden poner en riesgo su bienestar.

La tarotista sabe que las palabras dichas en una sesión tienen mucha fuerza, pues tienen la capacidad de programar al consultante, por lo que sabe que hay una línea que no debe cruzarse: la salud.

Carola rechaza de manera tajante a quienes aconsejan abandonar medicamentos, terapias o procedimientos médicos. “Yo soy tarotista, soy terapeuta. Yo te puedo ayudar a equilibrar, te puedo ayudar a limpiar tus campos, pero los médicos son los médicos”.

Incluso cuando alguien le pregunta si debe operarse, su respuesta no es decidir por esa persona. Es decir, ella puede ayudarle a entender qué le asusta o sugerirle que busque otra opinión médica si todavía no se siente tranquila, pero no sustituir al especialista.

Carola Juárez explica cómo es una lectura, qué preguntar y cómo reconocer a un tarotista confiable. Canva

¿Cada cuánto tiempo es recomendable consultar el tarot?

Tampoco cree que una persona deba vivir pendiente de las cartas. En general, recomienda una o dos lecturas al año, salvo casos muy específicos en los que se revisa una decisión concreta, como un negocio, una sociedad o un proyecto puntual.

La intención, dice, es evitar que el tarot se convierta en dependencia, porque una buena lectura no debería hacer que regreses cada semana a preguntar lo mismo.

¿Cómo deberías sentirte al salir de una sesión de tarot?

Al terminar, explica, la persona debería salir con más claridad sobre lo que quiere y siente, nuevas preguntas para seguir reflexionando y mayor confianza en su capacidad de elegir.

Para Carola, ése es también el sentido más profundo de su trabajo: que la persona vuelva a mirarse, se reconozca, identifique sus luces y sus sombras y deje de entregar afuera lo que todavía puede decidir por sí misma, porque quizá el tarot no tenga que decirte exactamente qué va a pasar, a veces basta con que te ayude a entender por qué llegaste hasta donde estás y qué quieres hacer a partir de ahí.

Antes de una lectura tarot:

No llegues buscando únicamente un “sí” o un “no”: pregunta qué necesitas aprender, trabajar o comprender.

Una lectura responsable no debería generar miedo ni hacerte depender del tarotista.

Ningún tarotista debe sustituir a un médico, psicólogo u otro especialista.

Carola Juárez recomienda consultar el tarot una o dos veces al año, salvo situaciones puntuales.