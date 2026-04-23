Beneficios de la lectura y origen del Día Mundial del Libro y Derecho de Autor

La lectura es una de las actividades más poderosas que existen: puede transportarte a castillos, aventuras épicas o incluso ayudarte a entender mejor tus propias emociones y experiencias. Un libro no solo cuenta historias, también abre la mente.

En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra cada 23 de abril en México, te contamos por qué esta fecha es tan relevante y cómo puede impactar en tu vida.

¿Por qué se celebra el Día del Libro en México?

El Día del Libro tiene un origen claro: fomentar la lectura y reconocer el valor de los autores. Esta fecha fue proclamada por la UNESCO en 1995 con el objetivo de impulsar el hábito de leer en todo el mundo.

Además, el 23 de abril coincide con el fallecimiento de dos grandes figuras de la literatura universal: Miguel de Cervantes y William Shakespeare, lo que le da aún más simbolismo a esta conmemoración.

También se celebra el respeto a los derechos de autor, destacando la importancia de proteger las obras literarias y a quienes las crean.

Día del Libro en México: qué se celebra el 23 de abril y por qué es importante Foto: Canva

¿Cuándo es el día de los derechos de autor?

Este día también busca crear conciencia sobre la propiedad intelectual. Es decir, reconocer que cada libro, historia o texto tiene un autor que merece crédito y protección por su trabajo.

Además de dar reconocimiento, los derechos de autor permiten que los creadores puedan recibir ingresos por sus obras, algo fundamental para que la industria cultural siga creciendo.

Día del Libro en México: qué se celebra el 23 de abril y por qué es importante Foto: Canva

¿Cómo ayuda la lectura?

Leer no solo es entretenimiento, también es una herramienta que mejora múltiples aspectos de tu vida, de acuerdo a la Dirección General @prende.mx de la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre sus principales beneficios están:

Mejora el lenguaje.

Mejora el lenguaje. Fortalece la concentración.

Alimenta la imaginación.

Desarrolla la memoria.

Facilita la comunicación.

Ejercita el cerebro.

Mejora la ortografía.

Amplía el vocabulario.

Día del Libro en México: qué se celebra el 23 de abril y por qué es importante Foto: Canva

¿Cómo fomentar la lectura?

Si quieres crear el hábito de la lectura, seguir algunos consejos para implementar poco a poco estrategias que te acerquen más pueden ayudarte a empezar:

Elegir temas que realmente te gusten

Elegir temas que realmente te gusten Unirte a comunidades lectoras

Crear un espacio cómodo y tranquilo para leer

Visitar bibliotecas para encontrar variedad y concentración

Día del Libro en México: qué se celebra el 23 de abril y por qué es importante Foto: Canva

La lectura no solo enseña, también transforma. Te permite conocer nuevas realidades, ampliar tu visión del mundo y descubrir historias que pueden quedarse contigo para siempre.