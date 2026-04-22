Miguel de Cervantes y Shakespeare: ¿qué tienen en común?

¿Qué tienen en común Miguel de Cervantes y Shakespeare? Las coincidencias entre ambos escritores han sido señaladas múltiples veces en el mundo de los libros; sin embargo, la realidad detrás de este "encuentro" en las páginas de la historia es mucho más compleja, llena de tecnicismos astronómicos y calendarios que no se ponían de acuerdo.

Imagínate por un momento el año 1616 en un rincón de la soleada Madrid, donde un hombre de brazo tullido y mirada cansada pero astuta da sus últimos suspiros tras haber creado al caballero más famoso de la historia.

Al mismo tiempo, en la brumosa Stratford-upon-Avon, un dramaturgo que supo retratar todas las pasiones humanas se despide del escenario de la vida.

Durante siglos, la historia nos ha vendido una idea romántica: que Miguel de Cervantes y William Shakespeare cruzaron el umbral hacia la eternidad exactamente el mismo día. Pero más allá de la fecha en sus lápidas, existe un tejido de similitudes asombrosas que los une.

Coincidencias entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare Canva

¿Miguel de Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día?

El Día Internacional del Libro se celebra el 23 de abril porque es el aniversario luctuoso de ambos autores. Pero esto es una verdad "a medias" debido a los calendarios que marcaban el tiempo en esas fechas.

En 1616, Europa estaba dividida no solo por la religión, sino por el tiempo. España ya había adoptado el calendario gregoriano (promulgado por el Papa Gregorio XIII en 1582), mientras que Inglaterra, bajo el reinado de Jacobo I, se mantenía fiel al calendario juliano.

Cuando Cervantes murió en Madrid el 22 de abril (y fue enterrado el 23), Inglaterra iba diez días "atrás" en el tiempo. Shakespeare falleció el 23 de abril según su propio calendario, pero para el resto de la Europa católica, ese día era en realidad el 3 de mayo.

Por lo tanto, aunque ambos murieron en la misma fecha nominal, sus muertes estuvieron separadas por diez días reales.

Coincidencias entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare Canva

La similitud entre sus personajes

Si algo tienen en común Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra es que sacaron a los personajes de los arquetipos planos y les dieron contradicciones. Antes de ellos, los héroes eran solo héroes y los villanos solo villanos.

Por ejemplo, Don Quijote está loco, pero su locura es una elección para vivir en un mundo más noble. Mientras que Hamlet finge estar loco para descubrir una verdad dolorosa. Ambos utilizan la alienación mental para criticar la sociedad de su tiempo sin ser ejecutados por ello.

Cervantes inventó la novela moderna al permitirnos leer los pensamientos de Sancho y Quijote; Shakespeare hizo lo propio con sus soliloquios, por primera vez, el público no solo veía lo que el personaje hacía, sino lo que sentía y temía.

¿Shakespeare leyó a Cervantes?

Existen pruebas documentales de que en 1613 se representó en Londres una obra titulada Historia de Cardenio, escrita por William Shakespeare y John Fletcher.

Este personaje aparece en la primera parte del Don Quijote. También se sabe que la novela de Cervantes fue traducida al inglés por Thomas Shelton en 1612, y se convirtió en un éxito instantáneo en las librerías londinenses.

Es casi seguro que Shakespeare leyó la traducción de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, quedó fascinado con la historia del "caballero de la triste figura" y decidió adaptar uno de sus pasajes al teatro. Lamentablemente, el manuscrito de esta obra se perdió en un incendio, dejando a la humanidad con las ganas de ver la colaboración definitiva entre los dos genios.

Coincidencias entre Miguel de Cervantes y William Shakespeare Canva

Inventores de palabras

Tanto el español como el inglés moderno le deben gran parte de su riqueza a estos dos hombres. Cervantes y Shakespeare no solo usaron el idioma; lo expandieron.

Cervantes y el castellano: consolidó el uso del español que hablamos hoy. Frases como "en un lugar de la Mancha" o conceptos como "quijotesco" son parte de nuestra identidad.

Shakespeare y el inglés: se le atribuye la invención de más de 1,700 palabras en inglés (como lonely, fashionable o manager).

Miguel de Cervantes y Shakespeare tienen más en común que su supuesta muerte, son dos caras de la misma moneda en el mundo linguistico que sigue resonando hasta la fecha.