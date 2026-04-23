¡Modo Mundial activado! Uber presenta taxis rosas y experiencias únicas para 2026

Esta tarde, durante un evento realizado en la CDMX, Cecilia Román, Gerente de comunicación de Seguridad de Uber, confirmó que los usuarios locales y de otros países podrán hacer uso del pin personalizado, un número de cuatro dígitos que podrán verificar los viajes desde su llegada al Aeropuerto y durante sus trayectos por la capital, Monterrey, Guadalajara, la terna sede de la justa, además de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta.

El pin personalizado, para varias cuentas, estará disponible desde mañana en México. La comunidad que ama el futbol también podrá viajar con la seguridad de que su viaje estará grabado y el contenido quedará encriptado en caso de algún tipo de incidente. A la fecha, Cecilia confirmó que más de 90 millones de viajes ha sido registrados.

PIN personal Uber

Zonas Uber durante el Mundial 2026

Añadió que se colocará Zonas Uber, con ubicaciones estratégicas donde los usuarios que asistan a partidos y fan fests podrán abordar su vehículo, además de que serán asistidos por embajadores que les ayudarán con cualquier situación.

Felix Olmo, Director General de Uber México, agregó que durante ese periodo habrá una opción de fijar el precio en horas de partido o que suelen ser pico en las sedes mundialistas. Y para sorpresa de los usuarios en CDMX y Guadalajara, la plataforma pondrá en disponibilidad 500 automóviles brandeados con los colores de la Selección Mexicana de Futbol, los cuales estarán disponibles en las opciones Uber X y Uber Comfort.

Zona Uber

Uber Eats se suma a la dinámica mundialista

Desde ahora, los repartidores que tengan más de tres meses registrados en el servicio pueden participar los lunes para poder ganar una mochila edición especial del Mundial. Así que la experiencia en México, cuya nacionalidad es la que más ha viajado a justas mundialistas, estará completamente en formato tricolor.

Daniel Colunga, director general de Uber Eats, mencionó que también la plataforma tendrá una opción de promos relámpago en la que por cada gol de las selecciones elegidas, Uber Eats habilitará promociones especiales que solo tendrán una duración corta.

Alianza con MX Taxi

Para satisfacer la necesidad de aproximadamente cinco millones de personas que estarán en la euforia mundialista, Olmo mencionó que habrá una alianza con MX Taxi, el servicio público que funcionará con las medidas de seguridad de Uber.

Respecto al tema de la toma de Uber en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Esteben Illanes, gerente de comunicación de Uber México, mencionó que ya están en diálogo con las autoridades para poder brindar una experiencia ideal para los turistas que llegarán a la capital y buscarán moverse.

Uber

Algunos de los problemas que aún enfrentan son la presencia de la Guardia Nacional en los aeropuertos de las CDMX y Guadalajara.

Yo creo que si vamos en buen puerto, por la creación las zonas Uber en estadios y fan fest para la gente que venga a apoyar a sus países, para que tengan la seguridad de poder moverse con la seguridad y tranquilidad de poder pedir un vehículo con opciones en su propio idioma, que se subirán y lo llevarán a su siguiente destino, para que así puedan regresar gracias a su experiencia, comentó en entrevista con Excélsior.

Uber también trabajará con embajadores que puedan hablar distintos idiomas para dar asistencia a los turistas y respecto a la alianza nacional con MX Taxi. En CDMX, las pláticas están con la Secretaria de Movilidad Local para que ayude a alivianar el tránsito dentro de la ciudad.