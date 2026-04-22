Lanzan bebidas personalizadas de 'El diablo se viste a la moda 2'; te decimos cómo pedirlas

Película, moda y cultura pop… El Diablo se viste a la moda 2 está por llegar a las salas de cine y ante esto era de esperarse que una de las bebidas favoritas de Miranda Priestly llegué a Starbucks. La tienda de café presentó una serie de bebidas personalizadas inspiradas en los personajes principales, convirtiendo sus órdenes ‘icónicas’ en un café que cualquiera puede saborear.

En las imágenes promocionales se observan cuatro bebidas diseñadas a partir de la personalidad de cada personaje. El “pedido estrella de Miranda”, en referencia a Miranda Priestly, mantiene un perfil clásico y exigente: un latte grande, sin espuma, con un shot extra de espresso y leche descremada extra caliente. La elección refleja su carácter perfeccionista, donde cada detalle importa y no hay margen para errores.

Por otro lado, el cappuccino de Andy Sachs introduce un giro más accesible y moderno: leche de avena, jarabe de caramelo y un toque de canela. Esta combinación parece alinearse con su evolución dentro de la historia, pasando de lo sencillo a lo sofisticado sin perder cierta calidez. La bebida funciona como una representación de ese proceso de adaptación al mundo de la moda.

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El menú también incluye el Doppio favorito de Nigel, personaje interpretado por Stanley Tucci, que apuesta por un espresso doble con panna y un toque de mocha. La propuesta sugiere un perfil más intenso y refinado, acorde con su rol como mentor dentro de la narrativa. Finalmente, el chai helado de Emily Charlton incorpora leche de almendra y jarabes sin azúcar, reflejando su obsesión por la imagen y el control.

Más allá del producto, la estrategia apunta a generar conversación en redes sociales y fomentar la personalización, una de las tendencias clave en consumo actual. Al permitir que los usuarios ordenen estas bebidas desde la app, Starbucks no solo capitaliza el lanzamiento de la secuela, sino que integra la experiencia cinematográfica en la vida cotidiana del consumidor.

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Este tipo de colaboraciones refuerza cómo las marcas están apostando por narrativas compartidas con la industria del entretenimiento. En lugar de limitarse a promociones tradicionales, construyen experiencias que mezclan storytelling, identidad de marca y participación del usuario.

En este caso, el café se convierte en una extensión del universo de la película, donde cada bebida funciona como un guiño directo a los fans.