Barre en casa: rutina fácil para tonificar tu cuerpo

Muchas veces encontrar tiempo para hacer ejercicio parece imposible entre el trabajo, la casa y las actividades del día a día. Sin embargo, existen alternativas prácticas que permiten mantenerse activa sin tener que ir al gimnasio, y una de ellas es el barre (o barré ).

Esta disciplina, que mezcla movimientos inspirados en la danza con ejercicios de fuerza y resistencia, se ha vuelto tendencia por sus resultados y porque puede practicarse desde casa con muy poco espacio y casi sin equipo.

Además de ayudar a tonificar el cuerpo, el barre también trabaja equilibrio, postura y coordinación, mientras mantiene el cuerpo en constante movimiento gracias a rutinas dinámicas y de bajo impacto.

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Si quieres comenzar, aquí te compartimos una rutina sencilla:

Antes de comenzar cualquier rutina es recomendable dedicar algunos minutos al calentamiento. Esto ayuda a preparar los músculos, mejorar la movilidad y reducir el riesgo de lesiones. Puedes iniciar con movimientos suaves como giros de brazos, estiramientos ligeros, elevaciones de rodillas o pequeños saltos para activar el cuerpo y entrar poco a poco en ritmo.

Sentadillas con apoyo:

Coloca las manos sobre el respaldo de una silla y separa ligeramente los pies más allá del ancho de la cadera. Lleva los glúteos hacia atrás, mantén la espalda recta y activa el abdomen mientras flexionas y estiras las piernas. Este movimiento ayuda a trabajar piernas y glúteos. Realiza 16 repeticiones.

Elevación de pierna hacia atrás:

Apoyada en la silla, estira una pierna hacia atrás sin mover la cadera ni los hombros. La clave está en mantener el abdomen firme y apretar el glúteo durante el movimiento. Después cambia de lado. Haz 16 repeticiones con cada pierna.

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Rodilla al pecho:

Con las manos apoyadas en la silla, lleva una rodilla hacia el pecho realizando movimientos cortos y rápidos. Mantén siempre la espalda recta y el abdomen activo para darle estabilidad al cuerpo. Realiza 16 movimientos con cada pierna.

Puente de glúteo a una pierna:

Acuéstate boca arriba sobre una esterilla. Apoya un pie en el suelo mientras la otra pierna permanece elevada. Después impulsa la cadera hacia arriba, apretando abdomen y glúteos durante el ejercicio. Haz 16 repeticiones.

Plancha con rodilla al pecho:

Para cerrar la rutina, realiza una plancha alta con los hombros alineados sobre las muñecas. Desde esa posición lleva una rodilla al pecho y luego extiéndela hacia atrás, alternando piernas. Realiza 16 repeticiones.

Uno de los puntos más importantes para notar cambios es la constancia. Realizar esta rutina diariamente o combinarla con otras actividades físicas puede ayudarte a mejorar fuerza, resistencia y tonicidad corporal.

También es importante mantener una buena hidratación y escuchar a tu cuerpo durante cada ejercicio para evitar molestias o lesiones.

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Para complementar esta rutina y obtener mejores resultados, también es importante mantener una alimentación equilibrada. Consumir frutas, verduras, proteínas, cereales etc. integrales. Además, evitar el exceso de alimentos procesados y azúcares puede favorecer el bienestar físico y hacer que los cambios se noten con mayor facilidad.