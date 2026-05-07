Conoce la relación entre los hábitos de la infancia y las enfermedades de adultos

¿Creerías si te dijeran que algunas de las enfermedades que hoy tienes pudieron prevenirse con mejores hábitos en la infancia? De ahí la importancia de inculcar hábitos saludables en los niños; platicamos con un especialista para que nos explique a fondo.

De acuerdo a su definición, un hábito es cualquier comportamiento repetido regularmente, al grado de volverse automático. Aunque a lo largo de nuestra vida pueden cambiar, muchos de los más básicos son aprendidos en la infancia.

Es decir, el cómo nos alimentamos, qué tanto nos movemos, nuestras rutinas de sueño, comienzan desde que somos muy pequeños y pueden mantenerse hasta la adultez. Justamente, estos hábitos repercuten directamente en nuestra salud a corto y largo plazo.

Por esa razón, médicos e instituciones insisten en la importancia de fomentar hábitos saludables desde la infancia. Un ejemplo es la alianza de Sesame Workshop y Abbott, quienes presentaron un programa para ayudar a las familias a crear rutinas saludables.

Para saber más sobre el impacto de los hábitos a lo largo de las diferentes etapas de la vida, platicamos con el Dr. Oscar Quintero, director médico de Abbott en México.

Nuestros hábitos tiene un gran impacto en nuestra salud Canva

La relación entre los hábitos infantiles y las enfermedades crónicas

De acuerdo al Dr. Quintero, muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles de los adultos no tienen su origen hoy, sino cuando éramos niños. Son el resultado de no tener los cuidados y buenos hábitos en nutrición, actividad física, sueño y bienestar emocional.

Cuando hablamos de enfermedades crónicas nos referimos a padecimientos de larga duración que se desarrollan lentamente y requieren tratamiento continuo. Este término se asocia principalmente a las no transmisibles.

Estas no son causadas por virus, bacterias u otros agentes infecciosos, sino que se relacionan con nuestro entorno, factores genéticos y, por supuesto, nuestros hábitos.

Como ejemplo, en contraste con una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, grasas saludables y fibra, una dieta alta en azúcares, grasas saturadas y ultraprocesados se relaciona con mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y otras enfermedades.

Por eso, mejorar los hábitos forma parte de la medicina preventiva, que ayuda a tener una vida más plena y saludable, sin enfermedades y padecimientos. La mejor manera de garantizarlo es fomentar los buenos hábitos desde la infancia.

La obesidad, hipertensión y diabetes, son algunas de las consecuencias de los malos hábitos Canva

¿Por qué fomentar los buenos hábitos en los niños?

Cuidar la salud de los niños es una inversión a largo plazo, pues reduce su riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en su infancia, adolescencia y adultez; básicamente, sembramos hábitos que los acompañarán toda su vida.

"Si lo hacemos parte del desarrollo de los niños, se vuelve más sencillo que cuando eres adulto y debes cambiar aquello que has hecho siempre", explica el Dr. Quintero.

Cuando se acostumbran a todos los días comer frutas, vegetales y otros alimentos saludables; a tener actividad física y descansar bien, terminará siendo parte de su rutina y una buena base para su vida adulta.

La importancia del ejemplo en los hábitos saludables

Al inculcar hábitos saludables en los niños, no basta decirles lo que deben hacer o aplicar la frase: “porque soy tu mamá/papá”. Como explica el Dr. Quintero, lo más importante es ser coherente con nuestras palabras y acciones.

Los niños confían en nosotros, los adultos, porque somos grandes y sabemos más; si no ven que nosotros comemos verduras o hacemos actividad física, no lo harán", subraya.

Pero el ejemplo de los padres, cuidadores, maestros y otros adultos no es el único que importa. Actualmente, los niños tienen un mayor contacto con las pantallas, por lo tanto, lo que ven también influye en lo que hacen, en sus hábitos.

De ahí la importancia de alianzas como la de Plaza Sésamo y Abbot. Como explica el especialista, esta nace del interés en juntar la ciencia y la evidencia científica con la educación.

¿Cómo cambiar tus hábitos para dar un buen ejemplo a tus hijos?

Como explica el Dr. Quintero, la mejor forma de empezar a hacer cambios en nuestros hábitos, es intentándolo. Por muy difícil que parezca siendo adultos, no hay que darse por vencido.

Cuando lo intentamos, puede pasar que un día no nos vaya bien con la alimentación o la actividad física, pero al día siguiente tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Si los niños ven eso en casa, aprenderán que la respuesta siempre es intentarlo.

Trucos sencillos para cambiar tus hábitos

Empieza con cambios pequeños: enfócate en un hábito a la vez, por ejemplo, beber más agua o caminar unos minutos al día; la constancia ayudará a volverlos automáticos.

Pon a la vista lo saludable, como la fruta, y evita comprar papitas y galletas cada semana; deja lista tu ropa deportiva antes de irte a dormir y ten disponible agua fresca.

Establece horarios de sueño y reduce el uso de las pantallas antes de dormir. Esto te ayudará a mejorar tu descanso y repercutirá en tu energía.

Incorpora estrategias que te ayuden a controlar el estrés. Esto reduce el riesgo de recurrir a hábitos poco saludables y enseña a los niños a gestionar sus emociones.

Retoma los buenos hábitos después de “fallar”. El éxito está en la constancia, no en la perfección; si de pronto recaes en los malos hábitos, simplemente, retoma los buenos en cuanto te sea posible, en lugar de castigarte.

Ten paciencia. Cambiar hábitos toma tiempo, pero cada pequeño avance contribuye a mejorar la salud y prevenir enfermedades.

Haz a los niños parte de las decisiones saludables y ayúdalos a incorporar hábitos que cuiden su salud a corto y largo plazo. Las enfermedades crónicas no transmisibles tienen una gran relación con aquello que aprendemos en la infancia.