Carrera Panini 2026: cuándo es, cuánto cuesta y cómo inscribirse

La fiebre mundialista también se correrá en Paseo de la Reforma. Panini y Emoción Deportiva anunciaron la nueva fecha de la Carrera Panini x Host City 2026 Ciudad de México, una experiencia deportiva y familiar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que reunirá a corredores, aficionados al futbol, coleccionistas y familias en una de las avenidas más emblemáticas de la capital.

La carrera se realizará el sábado 30 de mayo de 2026, con salida en la zona de Torre Mayor–Estela de Luz, sobre Paseo de la Reforma. El evento contará con tres modalidades: 3 kilómetros de caminata familiar recreativa, además de carreras de 5 y 10 kilómetros para quienes buscan una experiencia más competitiva.

El registro puede realizarse de dos formas: mediante una compra mínima de mil 250 pesos en productos Panini y posterior canje del ticket en el sitio oficial, o con una inscripción directa en Emoción Deportiva por 1,500 pesos.

¿Cuándo es la Carrera Panini 2026?

La Carrera Panini x Host City 2026 será el sábado 30 de mayo de 2026.

El disparo de salida está programado a las 6:15 de la mañana, por lo que los participantes deberán llegar con anticipación para ubicar su bloque, prepararse y atender las indicaciones del evento.

La salida será en Paseo de la Reforma, en la zona de Torre Mayor–Estela de Luz, un punto habitual para eventos deportivos y carreras masivas en la Ciudad de México.

¿Cuánto cuesta la inscripción?

La Carrera Panini tiene dos modalidades de inscripción:

Compra mínima de mil 250 pesos en productos Panini: después de realizar la compra, los participantes deben registrar y canjear su ticket en el sitio oficial del evento.

después de realizar la compra, los participantes deben registrar y canjear su ticket en el sitio oficial del evento. Inscripción directa por Emoción Deportiva: tiene un costo de mil 500 pesos.

El registro ya está disponible a través del sitio oficial paninifwc26mexico.mx, donde se puede seleccionar la actividad de la carrera y consultar las condiciones de participación. El sitio oficial de Panini Fan Zone 2026 muestra la carrera para el 30 de mayo, con sede en Estela de Luz, CDMX, y distancias de 3K, 5K y 10K.

¿Qué distancias tendrá la Carrera Panini?

La carrera está pensada para distintos perfiles de participantes, desde familias que solo quieren caminar hasta corredores que buscan competir.

La caminata de 3 km será recreativa y no participará en premiación. En cambio, las distancias de 5 km y 10 km sí tendrán reconocimiento para los tres primeros lugares absolutos de ambas ramas.

¿Cuál será la ruta?

La ruta recorrerá puntos representativos de la zona poniente y centro de la Ciudad de México. De acuerdo con la convocatoria y la información difundida por los organizadores, el recorrido contempla:

Paseo de la Reforma

Calzada Chivatito

Fernando Alencastre

Parque Lira

La salida será en la zona de Torre Mayor–Estela de Luz, sobre Reforma.

Los puntos clave de la Carrera Panini 2026

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026 .

sábado . Hora de salida: 6:15 a.m.

Lugar: Paseo de la Reforma, zona Torre Mayor–Estela de Luz .

Paseo de la Reforma, zona . Distancias: 3 km caminata recreativa, 5 km y 10 km .

. Costo directo: 1,500 pesos vía Emoción Deportiva.

vía Emoción Deportiva. Otra forma de inscripción: compra mínima de 1,250 pesos en productos Panini y canje de ticket.

compra mínima de y canje de ticket. Entrega de kits: viernes 29 de mayo , de 10:00 a 20:00 horas , en Universum CDMX .

viernes , de , en . Premiación: tres primeros lugares absolutos en ramas varonil y femenil para 5K y 10K.

¿Cuándo será la entrega de kits?

La entrega de kits se realizará el viernes 29 de mayo, de 10:00 a 20:00 horas, en Universum CDMX, ubicado en Ciudad Universitaria.

Los participantes deberán revisar los requisitos oficiales para recoger su paquete, ya que normalmente este tipo de eventos solicita comprobante de inscripción, identificación y, en algunos casos, carta responsiva o código de registro.

¿Dónde registrarse?

Los interesados pueden registrarse en el sitio oficial paninifwc26mexico.mx o consultar el evento en Emoción Deportiva.