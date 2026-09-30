¡Amantes del pan de muerto, prepárense! Habrá festival en la Ciudad de México 

El pan de muerto vuelve a convertirse en protagonista de la temporada, con una experiencia que reunirá propuestas gastronómicas, talleres y actividades relacionadas con una de las tradiciones más representativas de México.

El Museo Kaluz realizará la sexta edición de su festival de pan de muerto los próximos 3 y 4 de octubre de 2026, una oportunidad para conocer distintas versiones de este clásico de la gastronomía mexicana y descubrir nuevos sabores.

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¿Qué podrás encontrar en el festival?

Uno de los principales atractivos será la participación de 13 expositores, quienes presentarán desde preparaciones tradicionales hasta propuestas que buscan darle un giro creativo al pan de muerto.

Entre los participantes se encuentran Meyvi Helados, M.A.N.S.I.O., El Gringo Naco, Pastelería Mallorca México, Elizondo Pastelerías, Le Crois, Mater, Miel Me Sabe, Consuelo Panadería, Restaurante Matisse, Legión de Pan, Kuchen x Las Reliquias y El Pan de María – María 138.

La variedad permitirá a los asistentes conocer diferentes recetas y elegir cuáles se convierten en sus favoritas durante el recorrido.

El festival también contará con un taller de boleado, en el que los asistentes podrán preparar su propio mini pan de muerto.

La actividad permitirá conocer parte del proceso de elaboración y, al finalizar, cada participante podrá llevarse su pieza recién horneada para disfrutarla.

¿Qué bebidas y degustaciones habrá?

La experiencia gastronómica no se limitará al pan. También habrá actividades y degustaciones relacionadas con diferentes bebidas y productos.

Participarán Mezcal Destreza, Las Espirituosas, Terramelier, Museo del Pulque y Vinos La Yedra, además de una colaboración especial con Nestlé que será anunciada durante el festival.

¿Cómo funcionará el nuevo Pasaporte digital?

Una de las novedades de esta edición será el regreso del Pasaporte, ahora en formato digital.

Los visitantes podrán recorrer los espacios del festival y evaluar a los 13 expositores considerando aspectos como sabor, presentación, innovación y decoración del stand.

Al completar el recorrido, recibirán un reconocimiento personalizado como Catador Oficial de Pan de Muerto del Museo Kaluz.

¿Qué otras experiencias habrá?

El festival también tendrá una estación dedicada a los aromas, pensada para despertar los sentidos y relacionarlos con elementos de las tradiciones mexicanas.

De esta manera, el recorrido combinará gastronomía con distintas experiencias para que los visitantes conozcan el pan de muerto desde diferentes perspectivas.

¿Cuándo y dónde será el festival de pan de muerto?

La sexta edición se realizará los días 3 y 4 de octubre de 2026 en el Museo Kaluz, ubicado en Av. Hidalgo 85, Centro Histórico, CDMX.

Habrá cuatro horarios disponibles para ingresar: 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 horas, y cada experiencia tendrá una duración aproximada de dos horas.

El costo de la entrada general será de 190 pesos.

Foto: Canva

¿Qué incluye el boleto?

El acceso contempla la entrada al festival, el taller de boleado y las diferentes activaciones incluidas en el programa.

Sin embargo, los alimentos, bebidas y productos de los expositores tienen un costo adicional. Algunas propuestas podrán ofrecer degustaciones gratuitas, aunque estarán sujetas a disponibilidad.

El recinto también cuenta con accesibilidad para personas usuarias de silla de ruedas y los niños menores de cuatro años tienen acceso gratuito.

Con esta propuesta, el Museo Kaluz da la bienvenida a una de las temporadas gastronómicas más esperadas del año y reúne en un mismo espacio, diferentes maneras de disfrutar el tradicional pan de muerto.