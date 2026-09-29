Día de Muertos 2026: Así será el Festival Cultural Café y Chocolate en Coyoacán; ¡la entrada es gratuita!

La temporada de Día de Muertos comenzará a sentirse en la Ciudad de México con una celebración que reunirá gastronomía, cultura y tradiciones mexicanas. Se trata del Festival Cultural Café y Chocolate –Día de Muertos 2026, una actividad de entrada libre que tendrá como protagonistas al café, el cacao y el chocolate.

Durante tres días, el público podrá recorrer diferentes propuestas gastronómicas y artesanales, además de participar en actividades relacionadas con esta celebración mexicana. La programación también contempla música, danza, talleres y experiencias relacionadas con los sentidos.

Foto: Canva

¿Qué habrá en el Festival Cultural Café y Chocolate?

La propuesta combinará los sabores del café y el chocolate con diferentes expresiones culturales. Entre los atractivos anunciados se encuentran catas de café, ceremonias de cacao y talleres sensoriales, pensados para que los visitantes conozcan más sobre estos productos.

El ambiente también estará acompañado por presentaciones de teatro, música y danza, así como actividades familiares como cuentacuentos.

¿Qué productos se podrán encontrar?

Quienes asistan tendrán la oportunidad de conocer y adquirir una variedad de productos relacionados con el café, el cacao y el chocolate.

La oferta incluirá diferentes preparaciones y productos artesanales, por lo que el recorrido permitirá descubrir propuestas de productores y expositores especializados en estos ingredientes.

El cacao tiene una relación histórica con distintas culturas de México y durante siglos formó parte de bebidas, ceremonias y prácticas comunitarias.

Por ello, su presencia dentro del festival no se limita a la gastronomía. Las actividades relacionadas con este ingrediente también buscan mostrar parte de la tradición que existe detrás de su consumo y transformación en chocolate.

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El café también tendrá un espacio destacado, especialmente por la importancia que representa para distintas comunidades productoras del país y por la tradición que se ha construido alrededor de su cultivo y consumo.

¿Qué actividades habrá para toda la familia?

El festival está pensado para recibir a visitantes de distintas edades, con una programación que combina entretenimiento y cultura.

Además de las catas, talleres y ceremonias de cacao, habrá música, danza, cuentacuentos y diferentes actividades familiares.

La presencia de catrinas, alebrijes y otros elementos alusivos a Día de Muertos complementará el ambiente de la celebración.

¿Cuándo se realizará el festival de Café y Chocolate?

La edición especial de Día de Muertos 2026 se llevará a cabo durante el primer fin de semana de octubre.

El encuentro tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Foto: Facebook Café y Chocolate Fest

¿Dónde será el Festival Cultural Café y Chocolate?

La sede será el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

El recinto se convertirá durante tres días en un punto de encuentro para quienes quieran disfrutar de productos mexicanos, actividades culturales y algunos de los símbolos más representativos de la temporada.

¿Cuánto cuesta la entrada?

Una de las características del evento es que tendrá entrada libre, por lo que no será necesario comprar un boleto para acceder al festival.

Así, el Festival Cultural Café y Chocolate – Día de Muertos se presenta como una alternativa para comenzar a disfrutar de la temporada con gastronomía, tradiciones mexicanas y actividades culturales en uno de los barrios más emblemáticos de la capital.