Muestran la dimensión lúdica e irónica de Abel Quezada en el Museo Kaluz

La dimensión lúdica, crítica e irónica del cartonista, dibujante, pintor y artista mexicano Abel Quezada (1920-1991) es explorada en el Museo Kaluz con una exposición que reúne cerca de 80 obras pictóricas, cartones y libretas del artista que revelan una mirada poco conocida.

La muestra, que permanecerá abierta desde hoy y hasta el 31 de agosto, se titula ¡México-México-México! Abel Quezada, entre arte y deporte, fue ideada como un homenaje a uno de los personajes más influyentes de la cultura visual del siglo XX, en la que se pone el acento en su afición a los deportes y su crítica al futbol como fenómeno social.

Sin título (Partido de fútbol), de Abel Quezada. Acuarela sobre papel. Cortesía Museo Kaluz

Cartones históricos y el fenómeno del futbol

Durante un recorrido previo, Ery Cámara, curador de la muestra, comentó que en esta exhibición es posible ver parte de la obra pictórica de Quezada, así como los cartones que elaboró para diarios como Excélsior, Ovaciones, Novedades y Últimas Noticias hacia 1945, sus libretas de viaje y algunas ilustraciones que hizo para revistas como The New Yorker y la revista Time.

Cámara también destacó que la muestra permite advertir la vigencia del trazo del artista, que puede leerse a la perfección en nuestro tiempo.

A lo que se suma su aproximación al beisbol en su adolescencia, en Comales, Tamaulipas; su manera de apreciar la lucha libre y otros eventos deportivos internacionales que cubrió como reportero, de los que se presentan los retratos al óleo que hizo de figuras como Fernando Valenzuela y el Kid González.

Abel Quezada. Autor no identificado, Sin título. s/f. Colección Familia Quezada Rueda. Abel Quezada. Autor no identificado, Sin título. s/f. Colección Familia Quezada Rueda.

La muestra, presentada en el marco del Mundial, toma prestado el título de uno de sus célebres cartones para proponer una mirada al deporte desde la ironía y la sensibilidad visual.

En su oportunidad, Abel Quezada Rueda, hijo del artista, destacó los cuadros y los cartones relacionados con el tema del futbol, los cuales, indicó, son atemporales y podrían ser publicados mañana y comprenderse perfectamente.

Óleo sobre tela "Día de campo (en campo rojo)", de Abel Quezada (1988). Cortesía Museo Kaluz

Por su parte, Miguel Fernández Félix, director del museo, dijo que la exposición es un homenaje a la velocidad y la precisión de su trazo que le sirvieron para crear esa narrativa que va más allá del humor.

Así que esta exposición hace este homenaje a uno de los grandes cartonistas y dibujantes que México tuvo, sobre todo, desde un hombre que toda su vida estuvo ligado a esta preocupación y a la búsqueda de nuestra identidad y crítica”, destacó.

Las tres secciones de la mirada de Quezada

La muestra se divide en tres secciones: Los múltiples rostros de Abel Quezada; El juego: entre arte y deporte, y Crítica y el humor en la cancha, exhibiendo piezas que provienen de la Colección Familia Quezada Rueda, la Galería Proyectos Monclova, el Museo Kaluz y de otras colecciones particulares.

"Retrato de John L. Sullivan (Boxeador)", de Abel Quezada. Proyectos Monclova Museo Kaluz

La primera sala contextualiza la trayectoria del artista a través de fotografías, documentos, obras tempranas, cuadernos de viaje y materiales de archivo, donde es posible apreciar la evolución de un creador que supo traducir su entorno en una mirada aguda y crítica.

La segunda parte presenta la producción pictórica de Quezada, iniciada de manera autodidacta en 1965, en donde se aprecian jinetes, corredores, jugadores de tenis y billar, beisbolistas y boxeadores que revelan recuerdos y pasiones personales.

Y cierra con sus óleos y cartones deportivos, publicados en 1945, que funcionan como espejo de la afición, el persistente coro del “sí se puede” y las contradicciones del espectáculo deportivo.