¿Te atreves a ver una película de terror en un panteón? Así será esta experiencia en CDMX

Para quienes disfrutan de las historias de terror y buscan algo diferente durante la temporada de Halloween y Día de Muertos, Cinema Terror de Turibus + Silent Lux prepara una experiencia nocturna que llevará el cine a un escenario poco convencional.

La propuesta combina un recorrido en autobús, una visita guiada y una función cinematográfica dentro de una zona especial del Panteón de Dolores, en la Ciudad de México.

Las actividades se realizarán durante octubre y noviembre, por lo que habrá varias oportunidades para vivir esta experiencia.

Foto:TURIBUS

¿En qué consiste Cinema Terror?

La aventura comenzará en la Fuente de Cibeles, punto desde el que los asistentes abordarán el Turibus para dirigirse al Panteón de Dolores.

Pero el recorrido no terminará al llegar al cementerio. El boleto contempla una visita guiada por este histórico recinto, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, antes de llegar a la parte principal de la experiencia.

Posteriormente, los asistentes tendrán acceso a un área secreta del panteón, donde se realizará la proyección de una película de terror.

La combinación de cine, oscuridad y el ambiente del cementerio busca convertir la función en una experiencia distinta a la de una sala convencional.

Foto: Facebook TURIBUS

¿Qué incluye el boleto?

El acceso tiene un costo de $679 por persona e incluye diferentes actividades a lo largo de la noche.

Con el boleto, los asistentes podrán utilizar el transporte desde el punto de salida, ingresar al Panteón de Dolores, participar en el recorrido guiado y disfrutar de la función de cine.

Además, quienes acudan recibirán un recuerdo de la experiencia.

¿Cuándo se realizará esta experiencia de terror?

Cinema Terror tendrá diferentes fechas entre octubre y noviembre.

Las funciones programadas son:

9 de octubre: 18:30 horas.

10 de octubre: 17:30 y 21:00 horas.

23 de octubre: 18:30 horas.

24 de octubre: 17:30 y 21:00 horas.

6 de noviembre: 18:30 horas.

7 de noviembre: 17:30 y 21:00 horas.

Foto: Facebook TURIBUS

Estas son las recomendaciones:

Para disfrutar esta experiencia de terror con mayor comodidad, te recomendamos llevar una chamarra o suéter, ya que la actividad será por la noche, así como calzado cómodo y cerrado para el recorrido por el panteón.

También puede ser útil llevar repelente de mosquitos, el celular con suficiente batería y un paraguas o impermeable en caso de lluvia. Lo ideal es acudir con una bolsa pequeña y evitar cargar objetos voluminosos o artículos que puedan estar restringidos por la organización.