U.S. Polo Assn. da vida a "Game On" con la Colección Global Otoño-Invierno 2026

U.S. Polo Assn.® , la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), ha lanzado su Colección Global Otoño-Invierno 2026, una expresión moderna del estilo estadounidense arraigada en la herencia y la energía del deporte del polo.

Fotografiada en la hermosa campiña de Millbrook, Nueva York, la campaña combina la sofisticación del estilo de vida neoyorquino con la autenticidad de la tradición ecuestre del valle del Hudson. Desde lugares de encuentro locales y la esencia de las pequeñas localidades estadounidenses hasta pintorescos campos de polo y entornos rurales, la ubicación crea un escenario natural para "Game On", una historia de temporada inspirada en la vida universitaria, el deporte y el estilo perdurable del polo.

"La Colección Global Otoño-Invierno 2026 refleja lo que hace distintiva a U.S. Polo Assn.: una conexión auténtica con el deporte, una perspectiva estadounidense moderna y un estilo diseñado para la vida real", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa la marca global multimillonaria U.S. Polo Assn. "Millbrook, en el valle del Hudson, reúne estos elementos en un entorno que transmite sofisticación, energía y fidelidad a nuestra herencia".

Diseñada para todas las edades y etapas

Diseñada para todas las edades y etapas de la temporada de vuelta a las aulas, la Colección Global Otoño-Invierno 2026 pasa fácilmente de los básicos para clase al estilo universitario y a las prendas de uso diario para el otoño. Las prendas de punto inspiradas en la tradición, la ropa de abrigo sofisticada y las capas versátiles protagonizan la colección, incluido el icónico polo de la marca, polos de punto, jerséis de punto trenzado, cárdigans, camisetas de rugby, chaquetas estructuradas, gabardinas, chaquetas de campo, prendas de abrigo acolchadas, camisas esenciales y prendas vaqueras de corte relajado. "Back to School All Stars" marca el tono de una colección que equilibra básicos atemporales con prendas acordes con las tendencias actuales. Los intensos azules, verdes y rojos de inspiración universitaria se combinan con cálidos tonos tierra y neutros versátiles para el otoño y la temporada festiva. Los cuadros tradicionales, las rayas universitarias y de rugby, los estampados de inspiración ecuestre, los motivos de escudos y los gráficos de logotipos vintage aportan un carácter distintivo. Al mismo tiempo, las texturas de efecto ante, los acolchados, los cuadros cepillados y las novedosas estructuras de punto aportan profundidad y textura.

"Esta colección se ha creado en torno a la forma en que los consumidores visten actualmente, con prendas versátiles que se combinan fácilmente en capas, ofrecen un aspecto cuidado y siguen siendo cómodas durante toda la temporada", afirmó Jessica Ramesberger, vicepresidenta de Merchandising y Diseño de USPA Global. "Nos hemos centrado en crear una colección que combine clásicos de nuestra herencia con un estilo moderno, ofreciendo a los consumidores prendas fáciles de llevar desde el primer día del otoño hasta la temporada festiva".

El polo: un icono nacido del juego™

La temporada continúa la historia de "The Polo Shirt: An Icon Born from the Game", reforzando el polo como la expresión más reconocible de la conexión de U.S. Polo Assn. con este deporte. Para Otoño-Invierno, aparece combinado en capas a lo largo de toda la colección, desde conjuntos de inspiración universitaria hasta estilos cotidianos más sofisticados.

La campaña y la sesión fotográfica también cuentan con NYC Polo Club, reforzando aún más la conexión de la propuesta Otoño-Invierno con el mundo del polo y dando vida a la colección desde una perspectiva fresca y contemporánea. La colección NYC Polo Club está disponible como una edición limitada.

"Millbrook, Nueva York, nos brindó la oportunidad de contar una historia visual con múltiples matices que resulta a la vez inspiradora y cercana", afirmó Stefanie Coroalles, vicepresidenta de Marketing Global de USPA Global. "La combinación de energía universitaria, la esencia de las pequeñas localidades estadounidenses y auténticos entornos de clubes de polo captura el espíritu de ‘Game On, Fall’ y aporta a la colección una marcada identidad".

USPA Life

Los productos USPA Life continúan incorporándose a las colecciones de U.S. Polo Assn. y representan una proporción cada vez mayor del negocio global. Esto refleja el compromiso continuo de la marca con la sostenibilidad y con la exploración de vías responsables que respalden el negocio durante los próximos años.

La Colección Global Otoño-Invierno 2026 de U.S. Polo Assn. está disponible en las tiendas U.S. Polo Assn. y online en todo el mundo en uspoloassnglobal.com .

Acerca de U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de distribución adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países de todo el mundo. La campaña global del polo de U.S. Polo Assn., An Icon Born from the Game, es un poderoso homenaje a los auténticos orígenes deportivos del icónico polo y a su evolución hasta convertirse en uno de los básicos de estilo más perdurables del mundo.

La marca deportiva global patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship®, que se celebra anualmente en el USPA National Polo Center, en The Palm Beaches, y es el principal torneo de polo de Estados Unidos. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, Star Sports en India y BeIN Sports en Oriente Medio permiten ahora retransmitir varios de los principales campeonatos de polo del mundo patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo que este emocionante deporte sea accesible por primera vez a millones de aficionados de todo el mundo.

U.S. Polo Assn. ha sido nombrada recientemente una de las Most Trusted Brands de USA Today y, en 2026, fue clasificada como el principal licenciante deportivo del mundo, por delante de la NFL, PGA Tour y Formula 1, según License Global. Gracias a su enorme éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Fortune, Forbes, Modern Retail, WWD y GQ.