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Del 'scroll' al papel: Vania Bachur lleva su universo 'kawaii' a los más pequeños

La diseñadora e ilustradora afirma que sus libros son para niñas de 3 a 70 años, pues no tienes que estar cursando el preescolar para divertirte y echar a volar tu imaginación. 

Por: Nancy Corro

Vania Bachur presenta sus primeros dos libros para niños.
Vania Bachur presenta sus primeros dos libros para niños.Cortesía Penguin Random House

Aprender el abecedario o los primeros números no tiene por qué ser aburrido ni sentirse como una obligación. Con esa premisa, la ilustradora y diseñadora mexicana Vania Bachur decidió dar un salto natural en su carrera: llevar sus emblemáticos personajes de trazos suaves y estética kawaii al mundo de la educación inicial.

A través de sus nuevos libros El ABC del Kawaii y El 1 2 3 del Kawaii (editados por Altea), la creadora busca acompañar a las infancias en sus primeros pasos de alfabetización y matemáticas de una forma relajada, interactiva y llena de color.

Vania Bachur presenta El ABC del Kawaii y El 1 2 3 del Kawaii
Vania Bachur presenta El ABC del Kawaii y El 1 2 3 del KawaiiCortesía Penguin Random House

Aunque Bachur construyó una enorme comunidad en redes sociales gracias a su estilo irónico sobre la vida adulta, la transición hacia el público infantil se dio de manera orgánica. "Gran parte de mi trabajo ha sido ayudar a los millennials a reconectar con su niño interior. Pero empecé a ver que muchas mamás que me seguían le compartían mi contenido a sus hijas. Fue entonces cuando dije: vamos a hacer libros que motiven a crear y aprender, sin que se sientan como una tarea escolar", platica en entrevista con Excélsior.

Personajes con cara y personalidad

Para quitarle el "miedo" a las matemáticas o a la memoria alfabetizadora, la ilustradora aplicó un truco que utilizaba desde pequeña: darle personalidad a cada símbolo. En las páginas del libro, un número puede llevar lentes o una bufanda, transformando la lección en una dinámica familiar donde los personajes acompañan el trazo.

Además, los libros están diseñados a una sola tinta para que las niñas y niños puedan intervenirlos, colorearlos y rayarlos a su gusto. Para la autora, mantener el contacto con el papel en plena era digital es vital.

"En una tableta todo es inmediato; si te equivocas, le das 'borrar' o 'atrás'. En cambio, con lápiz y papel tienes que afrontar que se te salió la raya y ver cómo lo resuelves. Eso estimula la mente de una forma muy distinta", señala Bachur, quien recuerda cómo de niña cargaba siempre con una pequeña maleta llena de colores a donde quiera que sus padres la llevaran.

Vania Bachur presenta sus primeros libros para niños.
Vania Bachur presenta sus primeros libros para niños.Cortesía Penguin Random House

Acompañar sin juzgar

Respecto al avance de las herramientas digitales y las imágenes por Inteligencia Artificial en las aulas, la ilustradora considera que la tecnología no debe verse con miedo, pero defiende el valor del dibujo artesanal y el acompañamiento familiar en la crianza.

"A los papás siempre les digo: dejen a los niños ser niños. No necesitan la computadora más cara del mundo ni aprender programas complejos para empezar a crear; basta con una libreta y unos colores. Lo más importante es acompañar sus procesos sin juzgarlos ni imponerles prejuicios de cómo 'debería' verse un dibujo. El arte tiene que seguir siendo un juego", concluye.

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