Septiembre traerá espectáculos al cielo: estos son los fenómenos astronómicos que podrás ver

Después de los fenómenos astronómicos que sorprendieron durante agosto, septiembre también tendrá una agenda que hará que levantes la mirada al cielo en distintas oportunidades.

La Luna tendrá acercamientos con algunos planetas, habrá lluvias de meteoros y también se presentarán momentos destacados para observar a Saturno y Venus.

De acuerdo con las efemérides del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), durante el mes ocurrirán diversos eventos astronómicos que podrán observarse desde México.

Algunos de ellos serán visibles a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables y la contaminación lumínica no dificulte la observación.

Fenómenos astronómicos de septiembre 2026 Canva

¿Cuáles son los fenómenos astronómicos de septiembre 2026 que se podrán ver desde México?

El calendario astronómico de septiembre tendrá varios acontecimientos que vale la pena marcar. Algunos serán especialmente atractivos para quienes comienzan a familiarizarse con la observación del cielo y buscan identificar planetas u otros cuerpos celestes.

El mes comenzará con las Aurígidas, una lluvia de meteoros cuyo máximo está previsto para el 1 de septiembre. De acuerdo con el INAOE, tendrá una tasa máxima aproximada de seis meteoros por hora. El mejor momento para intentar observarlas será durante el amanecer, hacia el noreste.

Después llegará uno de los encuentros más interesantes de la primera mitad del mes. El 6 de septiembre, la Luna tendrá una conjunción con Marte. El satélite natural pasará al norte del planeta rojo y podrá apreciarse a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El 8 de septiembre, la Luna tendrá una conjunción con Júpiter, un fenómeno que promete convertirse en uno de los espectáculos visuales del mes debido a la cercanía aparente entre ambos cuerpos celestes. Para disfrutar de este evento no será necesario utilizar equipo especializado.

El calendario continuará con la lluvia de meteoros Épsilon Perseidas, cuyo máximo ocurrirá el 9 de septiembre. Sin embargo, su actividad será modesta, con una tasa estimada de cinco meteoros por hora.

Uno de los momentos más destacados llegará el 21 de septiembre, cuando Saturno alcance su esperada oposición. Esta configuración representa uno de los mejores momentos del año para observar el planeta, debido a que se encuentra más cerca de la Tierra y recibe una mayor iluminación solar.

Con unos binoculares de buena calidad o un telescopio para aficionados, será posible apreciarlo con mayor claridad y tratar de identificar sus distintivos y espectaculares anillos.

Fenómenos astronómicos de septiembre 2026 Canva

Finalmente, el 22 de septiembre, casi a la par de Saturno, se podrá observar otro hito en el cielo. Venus alcanzará su nivel de brillo más alto de todo el año.

Con una magnitud cercana a -4.8, este planeta destacará entre los cuerpos celestes más brillantes del firmamento, solo por debajo del Sol y la Luna. Su intensa luminosidad permitirá identificarlo con facilidad como un punto destacado en el cielo antes del amanecer o después de la puesta del Sol.

Equinoccio de otoño 2026: fecha y hora en que cambiará la estación

Septiembre también marcará el cambio de estación en el hemisferio norte con el equinoccio de otoño, uno de los acontecimientos astronómicos más importantes del mes.

El INAOE establece que el fenómeno ocurrirá el 22 de septiembre a las 18:06 horas, tiempo del centro de México.

La NASA explica que el equinoccio sucede cuando el centro del Sol cruza el plano del ecuador terrestre. Este fenómeno se presenta dos veces al año, en marzo y septiembre, y está relacionado con el cambio de estaciones.

Existe una creencia popular según la cual durante el equinoccio el día y la noche duran exactamente 12 horas. Sin embargo, esto no sucede de forma precisa en todos los lugares. La atmósfera terrestre y la manera en que se define la salida y puesta del Sol influyen en la duración de la luz diurna.

Para México, el equinoccio de septiembre de 2026 marcará astronómicamente la llegada del otoño al hemisferio norte. A partir de este momento, los días comenzarán a acortarse de manera gradual mientras las noches tendrán una mayor duración.

Fenómenos astronómicos de septiembre 2026 Canva

¿Qué necesitas para observar los fenómenos astronómicos de septiembre?

Una de las ventajas de la agenda astronómica de septiembre es que varios acontecimientos podrán disfrutarse sin la necesidad de adquirir un telescopio.

Para observar las conjunciones de la Luna con planetas como Marte, Júpiter o Venus, lo más importante será elegir un lugar con un horizonte despejado y alejado, en la medida de lo posible, de las luces de las ciudades.

También conviene consultar las condiciones meteorológicas antes de salir a observar el cielo. Las nubes, la lluvia o una atmósfera con poca visibilidad pueden impedir que los fenómenos sean apreciados con claridad.

En el caso de las lluvias de meteoros, la oscuridad será todavía más importante. Un cielo libre de contaminación lumínica permitirá distinguir una mayor cantidad de meteoros.

Para Saturno, unos binoculares o un telescopio para aficionados pueden mejorar considerablemente la experiencia y permitir apreciar detalles que no son visibles a simple vista.

En cambio, nunca se debe utilizar un telescopio o binoculares para observar directamente el Sol. Incluso una exposición breve a través de estos instrumentos puede provocar daños graves en los ojos.

Fenómenos astronómicos de septiembre 2026 Canva

El noveno mes del año ofrecerá una combinación de fenómenos para distintos tipos de observadores. Quienes apenas comienzan a interesarse por la astronomía podrán disfrutar de las conjunciones de la Luna con otros cuerpos celestes, mientras que los aficionados con equipo óptico tendrán oportunidades para observar planetas con mayor detalle.

Las lluvias de meteoros también serán una alternativa para quienes prefieran una experiencia más sencilla y quieran pasar algunos minutos bajo un cielo oscuro en busca de destellos.

Además, el equinoccio permitirá comprender de una manera más cercana cómo los movimientos de la Tierra alrededor del Sol están relacionados con los cambios de estación.

Septiembre, por lo tanto, no solo ofrecerá algunos de los eventos más llamativos del calendario astronómico, sino que también será una oportunidad para acercarse al cielo y descubrir que muchos de estos fenómenos pueden disfrutarse sin necesidad de ser un experto en astronomía.