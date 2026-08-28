Profeco revela cuál es el mejor enjuague bucal en México

En el pasillo de higiene personal hay decenas de enjuagues bucales que prometen aliento fresco, protección contra bacterias y una sonrisa impecable. Pero cuando llega el momento de elegir, surge la duda: ¿realmente todas las marcas cumplen lo que anuncian en su etiqueta?

Para responder esa pregunta, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un Estudio de Calidad a 46 marcas de enjuague bucal disponibles en supermercados y farmacias de todo el país.

El análisis, publicado en la Revista del Consumidor y que sigue siendo referencia para consumidores durante 2026, se basó en la Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, sobre etiquetado de dispositivos médicos, y la NOM-002-SCFI-2011, sobre productos preenvasados.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor aplicó 2,392 pruebas a los productos evaluados. Se verificó que cada enjuague fuera veraz respecto a su contenido neto, contenido de flúor, denominación, densidad y actividad antimicrobiana declarada en el empaque.

De los 46 productos analizados, 13 se anunciaban como antibacterianos, nueve prometían blanquear los dientes, cuatro estaban formulados para uso infantil y el resto correspondían a enjuagues de uso general.

La marca mejor posicionada según el estudio

De acuerdo con los resultados difundidos por Profeco, la marca mejor evaluada fue Listerine, particularmente en sus líneas antisépticas tradicionales. El producto cumplió con lo declarado en el etiquetado, presentó un contenido neto correcto y mantuvo su reconocimiento por la acción antibacterial que promete.

Aunque Listerine se posicionó como la opción más sólida en el estudio, Profeco también identificó otras marcas bien evaluadas en el mercado mexicano, cada una atractiva según el perfil de uso de cada persona.

Colgate Plax suele destacar por su equilibrio entre precio y disponibilidad en tiendas. Sensodyne es una opción buscada especialmente por personas con sensibilidad dental, mientras que Oral-B mantiene una buena reputación en el segmento de higiene bucal integral.

Recomendaciones antes de elegir tu enjuague bucal

Más allá de la marca elegida, Profeco recomienda algunas precauciones importantes. El organismo sugiere utilizar el enjuague bucal bajo instrucción médica si se busca tratar alguna enfermedad o afección bucal específica.

Si el objetivo es simplemente combatir el mal aliento de forma temporal, lo ideal es elegir un producto que se adapte a las necesidades personales, evitando el uso excesivo.

La dependencia también subraya un punto clave: el enjuague bucal no debe sustituir el cepillado dental ni el uso del hilo dental, sino complementarlos como parte de una rutina de higiene bucal completa.

Finalmente, Profeco enfatiza la importancia de leer el etiquetado y las leyendas precautorias antes de comprar cualquier producto, y de vigilar que los menores de 6 años no lo ingieran, ya que algunos enjuagues contienen ingredientes activos no aptos para su consumo accidental.

Vale la pena recordar también que no todos los enjuagues bucales cumplen la misma función. Algunos están diseñados específicamente para combatir bacterias, otros priorizan el blanqueamiento dental y otros más simplemente refrescan el aliento, por lo que su efectividad real depende directamente del ingrediente activo que contengan.