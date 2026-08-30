Crean“gasolinera” para recargar de energía a los corredores del Maratón CDMX 2026

A unas horas de que miles de corredores tomen las calles de la capital, Adidas preparó un espacio inspirado en una gasolinera para recargar algo más que combustible: energía, ánimo y comunidad.

El maratón no solo se corre con las piernas. También se necesita motivación, hidratación y, sobre todo, aliento en la ruta; que inspiren a que todavía puedes dar un poco más.

Foto: Vanessa Arteaga

Con esa idea, Adidas creó su Fuel Station, un espacio instalado con motivo del XLIII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026, que se llevará a cabo este domingo 30 de agosto, con salida en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM y llegada en el Zócalo.

La propuesta llama la atención, ya que parece una estación de gasolina, pero en lugar de cargar combustible para un auto, aquí la propuesta es dar energía a los corredores.

Foto: Vanessa Arteaga

¿Por qué una gasolinera?

Alejandra Chávez, integrante del equipo de Relaciones Públicas de Adidas, explicó que el concepto parte precisamente de una idea muy sencilla: los corredores también necesitan “cargar” energía, durante una prueba tan exigente como un maratón.

La idea es que de aquí se va a tomar la energía”, explicó, al señalar que el espacio busca reunir a familiares, amigos, aficionados y miembros de la comunidad runner para convertirse en una fuente de ánimo para quienes estarán recorriendo los 42 kilómetros.

Durante el maratón llega un momento en el que las piernas comienzan a resentir el esfuerzo. Por ello, la marca quiso plantear otro tipo de combustible: el emocional.

Los corredores no simplemente necesitan la parte física, sino también la parte emocional”, comentó Ale Chávez.

Un punto para hidratarse, reunirse y tomar impulso

La Fuel Station, no fue pensada únicamente para tomarse fotografías. La intención es que los corredores y quienes los acompañan puedan encontrar aquí diferentes actividades y servicios, relacionados con la experiencia del maratón.

Rafael Pereira, director de Sports Marketing de Adidas México, explicó que la propuesta busca ofrecer un espacio de hidratación, recuperación y convivencia.

Es un tema de hidratación, es un tema de comunidad”, señaló.

Pereira explicó que la carrera pasará por este punto y que el espacio fue diseñado para que las personas puedan entrar, participar en las actividades, hidratarse y continuar con su recorrido.

Durante el fin de semana, se contemplaron actividades como una carrera previa al maratón y encuentros con la comunidad runner.

Foto: Vanessa Arteaga

La porra también será parte de la experiencia

Uno de los elementos que más llama la atención estará en el exterior de la estación.

El punto se encuentra justamente en el kilómetro 10 del maratón, por lo que Adidas prepara una porra especial para acompañar a los corredores.

Vamos a estar más de 300 personas aquí afuera”, adelantó Chávez.

La idea es que música, gritos y aplausos se conviertan en ese pequeño empujón que puede hacer la diferencia cuando el cansancio comienza a aparecer.

Para Pereira, esta porra representa también una manera de devolver algo a la comunidad runner.

¿Por qué no algo en la carrera con una porra que va a ser la más grande que hemos hecho?”, comentó.

También habrá recuperación y artículos a la venta

La experiencia va más allá de la hidratación. Dentro del espacio también se habilitaron diferentes áreas pensadas para quienes forman parte de la comunidad de corredores.

Uno de los rincones cuenta con una colaboración con Spotify, mientras que en otros momentos el espacio funcionará como una zona de recuperación con camillas de masaje e hidratación.

Foto: Vanessa Arteaga

También habrá un área que seguramente llamará la atención de quienes disfrutan guardar recuerdos de las competencias: por primera vez, Adidas creó una colección de merchandising relacionada con el maratón.

“Por primera vez hicimos un merch de maratón”, explicó Pereira, quien detalló que los productos buscan funcionar como souvenirs y piezas de memorabilia para quienes quieran llevarse un recuerdo del evento.

Foto: Vanessa Arteaga

Una experiencia pensada para salir de lo tradicional

Detrás de toda la propuesta hay una intención clara: hacer algo diferente alrededor del maratón.

Pereira explicó que la marca buscaba alejarse de las activaciones que normalmente se encuentran durante este tipo de competencias y crear una experiencia que tuviera su propia identidad.

Queríamos algo diferente, algo fuera de la caja”, comentó.

Foto: Vanessa Arteaga

De ahí surgió el concepto de Fuel Station, cuyo diseño retoma elementos visuales de una gasolinera, pero cambia por completo su propósito.

Aquí no se trata de llenar un tanque para continuar el camino, sino de hidratar, recuperar, animar y recargar de energía, a quienes están a punto de enfrentar uno de los retos deportivos más importantes de la Ciudad de México.

Y quizá esa sea la parte más interesante de la propuesta: recordar que, en un maratón, a veces el combustible que hace falta no está en las piernas, sino en escuchar una porra, encontrarse con otros corredores y sentir que hay alguien esperando para darte ese último empujón. Porque la música y las porras ayudan a las personas a recuperar el ánimo.

Foto: Vanessa Arteaga

¿Dónde está la Fuel Station de Adidas?

La Fuel Station de Adidas se encuentra en Av. Insurgentes Sur 296, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700. El espacio está ubicado sobre una de las principales avenidas de la capital y será uno de los puntos de encuentro para la comunidad runner.