Cada vez más niñas en México comienzan a menstruar entre los 9 y 11 años

El porcentaje de niñas que comienzan su menstruación a edades más tempranas aumentó en México, de acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, presentada este 2026 por Essity, UNICEF y la colectiva Menstruación Digna México.

Aunque una mujer puede menstruar durante 35 o 40 años de su vida, la menstruación sigue siendo un tema rodeado de tabúes y desinformación. En pleno 2026, muchas niñas y adolescentes enfrentan su primera regla con poca información y escaso acompañamiento.

Justamente para entender cómo viven las personas este proceso y cuáles son los principales retos, se realizó la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual, cuyos resultados revelan avances, pero también importantes pendientes en educación y acceso a información.

Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual revela cambios en la edad de la primera menstruación

¿A qué edad están teniendo las niñas su primera menstruación en México?

El estudio revela que 29% de las personas encuestadas reportó haber tenido su primera menstruación entre los 9 y 11 años, mientras que 66% dijo haberla tenido entre los 12 y 15 años.

La diferencia con la primera edición del estudio, realizada en 2022, muestra una tendencia clara: en aquel entonces 24% había comenzado a menstruar entre los 9 y 11 años, por lo que el indicador creció cinco puntos porcentuales.

Aunque el cambio puede tener diversas explicaciones biológicas y sociales, especialistas advierten que el fenómeno ocurre en un contexto donde muchas niñas siguen enfrentando su primera menstruación sin información suficiente.

La Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual se realizó con 3 mil niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes de entre 12 y 70 años, con el objetivo de analizar educación menstrual, acceso a productos, infraestructura y bienestar físico.

Falta de información: el 66% de las personas enfrenta su periodo sin guía

Uno de los hallazgos más preocupantes de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual es que 66% de las personas encuestadas tuvo poca o ninguna información cuando llegó su primera menstruación.

Aunque el dato representa una ligera mejora frente al 69% registrado en 2022, especialistas consideran que sigue siendo una señal de alerta.

El estudio también muestra que 75% de las personas encuestadas no sabe que el ciclo menstrual se divide en cuatro fases: menstrual, folicular, ovulación y lútea.

En cuanto a las fuentes de información, el panorama ha cambiado en los últimos años. Aunque el 71% dijo haber escuchado por primera vez del tema en su familia, hoy internet y redes sociales se han convertido en la principal fuente de información, con 52% de las personas recurriendo a plataformas digitales.

En contraste, solo 4% recibe educación sobre menstruación en la escuela, una cifra que no ha cambiado desde la encuesta de 2022.

Menstruación y educación: ¿Por qué las niñas dejan de ir a la escuela?

Los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual también muestran que la menstruación continúa impactando la vida cotidiana de niñas y mujeres.

El 54% de las personas encuestadas reporta sufrir cólicos menstruales intensos, con un nivel promedio de dolor de 7.1 en una escala del 1 al 10.

El dolor menstrual es también el principal motivo por el que muchas personas interrumpen sus actividades.

El 34% dijo dejar de realizar actividades por molestias físicas, mientras que 33% evita ciertas situaciones por miedo a manchar su ropa.

Entre niñas menores de 15 años, el impacto llega incluso al ámbito educativo: 31% afirmó haber dejado de asistir a la escuela durante su menstruación.

El costo de menstruar: falta de productos e infraestructura en el país

Otro de los temas que analiza la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual es el acceso a productos para gestionar el ciclo.

En 2022, el 56% de las personas encuestadas dijo no contar con productos menstruales ante un imprevisto en su escuela o lugar de trabajo.

Para 2025, la cifra aumentó a 67%, lo que evidencia que la disponibilidad de insumos sigue siendo limitada.

Entre estudiantes menores de 15 años, 57% señaló no tener acceso a productos menstruales cuando los necesita, mientras que 42% reportó falta de insumos básicos en baños, como jabón o papel higiénico.

Actualmente, las toallas sanitarias desechables siguen siendo el método más utilizado, con 92% de preferencia, mientras que los tampones alcanzan 11% y opciones reutilizables como copas menstruales o calzones absorbentes apenas representan entre 1% y 2%.

Educación menstrual: una demanda cada vez más compartida

A pesar de las brechas que muestra el estudio, existe un consenso creciente sobre la importancia de hablar abiertamente del tema.

El 98% de las personas encuestadas considera importante o muy importante que se enseñe educación menstrual a todas las personas, incluyendo hombres.

Además, 93% cree necesario eliminar el 16% de impuesto a productos menstruales, así como impulsar políticas públicas que faciliten el acceso a insumos y mejores condiciones de infraestructura.

Para las organizaciones que participaron en el estudio, los resultados muestran que la conversación pública sobre menstruación ha avanzado, pero aún queda camino por recorrer para garantizar una gestión menstrual digna para todas las personas.