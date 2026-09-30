Trolebús Ixtapaluca-Santa Martha ayudará a pasajeros a librarse del tráfico

Los habitantes de Ixtapaluca pierden, en promedio, entre 30 y 40 minutos de tiempo en sus traslados hacia la Ciudad de México en las horas pico, por lo que con la ampliación del Trolebús Ixtapaluca- Santa Martha, se espera una considerable reducción en ese tiempo.

Así lo afirmó Humberto Navarro, Residente de Obra de la Agencia de Trenes y Transportes Público Integrado, quien recordó que el proyecto inició el 15 de diciembre del 2025 y tiene contemplado terminar en el primer semestre del 2027.

El Trolebús en Ixtapaluca entroncará con la actual línea 11 Chalco-Santa Martha, se estima atenderá a 47 mil usuarios al día y correrá por la autopista México-Puebla, para cruzar hacia Ixtapaluca por medio de un puente.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

El trolebús desembocará en la zona de Santa Bárbara por medio de un viaducto elevado, el cual consiste en una estructura de concreto, lleva cimentación profunda de tipo pilas, con eso vamos a librar la zona de la autopista para poder conservar su flujo con el que está operando”, explicó

El trolebús que tendrá una inversión de mil 790 millones de pesos, consta de 12 estaciones 11 intermedias, de las que dos estarán sobre la autopista, México -Puebla, tres sobre la avenida santa Barbara, seis sobre la carretera federal México-Puebla y la estación terminal, la longitud total del recorrido será de 9.4 kilómetros.

Las estaciones, que partirán desde el entronque con el trolebús Santa Martha Chalco, serán:

Caseta Vieja

Caseta Vieja Tlapacoya

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Barbara

Carretera Internacional

Acozac

Vigilantes

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

Terminal San Buenaventura

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

La obra es a ras de piso y el diseño mantiene similitud con la línea de Santa Martha-Chalco, pero se adapta a la infraestructura ya construida para no disminuir el flujo vehicular.

Esto obedece a poder conservar tres carriles en cada uno de los sentidos, para la circulación de transporte privado y de todo tipo de transporte, por eso se tomó la determinación, con base en diferentes estudios, de hacer esa configuración, dejar las estaciones desfasadas”, dijo Humberto Navarro.

Sin embargo, su trazo de algunos puntos inquietó a la población al reducirse la carretera, principalmente en el último tramo donde se asentará la terminas, por lo que se está adecuando.