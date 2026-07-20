Construirán Trolebús Ixtapaluca con inversión de 2,500 mdp para beneficiar a un millón de habitantes

Con una inversión conjunta de 2 mil 500 millones de pesos aportados por los gobiernos federal y del Estado de México, se llevará a cabo la construcción del nuevo Trolebús Ixtapaluca, infraestructura de transporte público que recorrerá 10.1 kilómetros entre los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco. La obra beneficiará a más de un millón de habitantes de la región oriente del Estado de México, quienes podrán reducir hasta 45 minutos sus tiempos de traslado diarios.

El sistema contará con un carril confinado en la totalidad de su trayecto, dispondrá de 12 estaciones integradas a la red y conectará con la estación Puente Blanco de la Línea 11 del Trolebús Mexiquense Chalco - Santa Marta. Esta interconexión permitirá ampliar las alternativas de movilidad para las miles de personas que se desplazan cotidianamente entre Ixtapaluca, Valle de Chalco y otras demarcaciones mexiquenses.

El proyecto se enmarca dentro del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, una estrategia coordinada entre el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la administración estatal liderada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y los gobiernos municipales locales para responder a la demanda de transporte en la zona.

Adicionalmente, el plan contempla la ampliación de la Línea 3 del Mexibús en el municipio de Nezahualcóyotl, específicamente en el tramo comprendido entre Vicente Villada y Panteón Los Rosales. Esta infraestructura complementaria incorporará seis nuevas estaciones al trazado actual y sumará 31 autobuses articulados para atender a los usuarios.