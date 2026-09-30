Implementan campaña para evitar que menores caigan en llamadas cruzadas

Las extorsiones ahora alcanzaron a los menores de edad que viven en Ecatepec, Estado de México, por lo que en lo que va del año se han reportado 21 casos de niños que han salido de sus hogares, al ser engañados de que sus padres son secuestrados, mientras que a sus progenitores les aseguran que sus hijos fueron sustraídos.

La modalidad de llamadas cruzadas se ha presentado en Ecatepec, por lo que el gobierno municipal puso en marcha un programa para prevenir y proteger a los menores.

El último caso fue a 20 de septiembre de 2026, cuando dos niños de 6 y 9 años se ausentaron de su vivienda en la colonia Arbolitos Xalostoc, luego de recibir una llamada telefónica donde personas desconocidas les indicaron que tenían a su mamá y si querían volver a verla debían salir de su domicilio y esconderse en un parque hasta que ellos les indicaran.

Foto: Especial

La ausencia de los menores fue reportada por un familiar, quien señaló que su tío había salido a la tienda y cuando regresó se percató que los niños no estaba en la casa.

Ante ello, se realizó un despliegue operativo con la intervención de los elementos del sector, Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales y Marina, quienes realizaron recorridos y patrullajes pie tierra en calles aledañas y parques de la zona.

El despliegue permitió encontrarlos en el Deportivo Caracoles, en Tlalnepantla, en los límites con Ecatepec y a unas calles de su domicilio, los dos infantes estaban escondidos atrás de un árbol.

Debido a que ahora los menores son víctimas de las extorsiones, las autoridades municipales iniciaron una campaña para orientar a los padres de familia para la prevención.

A los padres se les explican las medidas a tomar para evitar que los menores contesten llamadas de desconocidos, ya que les hacen creer que algún integrante de la familia está en riesgo y salen de su hogar.