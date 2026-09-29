Familia de Jazmín Adriana exige avances de investigación para su localización

Familiares y amigos de Jazmín Adriana Méndez, de 38 años de edad, bloquearon la avenida Central, luego de que desapareciera el pasado domingo, cuando salió para encontrarse con su expareja y ya no regresó.

La familia afirmó que ya denunciaron su desaparición; sin embargo, no habido avances, por lo que tuvieron que rastrear las cuentas de Jazmín, lo que permitió establecer que última ubicación fue el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, donde vive su expareja.

El domingo 27 de septiembre salió del domicilio en la colonia Estrella, ingreso al Metro Ecatepec, se quedó de ver con su expareja porque le iba a pagar un dinero que le debía, desde ese momento, desde esa fecha no sabemos nada de ella”, dijo su hermana Valeria Pineda.

Relató que al ver la lentitud en las investigaciones y ante el riesgo que corre la vida de su hermana, la familia inició su búsqueda.

Los manifestantes se apostaron desde las tres de la tarde sobre la avenida Foto: Especial

De hecho yo tuve que buscarla, me metí a cuentas de mi mamá y pude dar con su última localización antes de que apagaran su teléfono, la última ubicación fue en Valle de Chalco, en Chalco tuvimos que ir en conjunto, arriesgándonos, porque no tuvimos apoyo de ninguna autoridad”, añadió.

Sin embargo, al no lograr nada, porque las autoridades de Valle de Chalco no los apoyaron por levantar la denuncia en Ecatepec, decidieron bloquear la Avenida Central.

Buscamos agilidad, que nos den una línea segura de investigación porque hasta la fecha todo lo recabado ha sido por nosotros; entonces, lo único que pedimos que nos agilicen el caso, que den una línea segura de investigación y que liberen orden de aprehensión porque ya sabemos quién fue, la denuncia ya está puesta”.

Los manifestantes se apostaron desde las tres de la tarde sobre la avenida, medida que afectó a cientos de automovilistas.