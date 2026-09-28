Estalla pirotecnia en fiesta de Ixtapaluca; suman 3 tragedias en un mes en Edomex

Un total de 12 personas resultaron lesionadas, al registrarse una explosión por pirotecnia durante las fiestas patronales del santo patrono San Jerónimo en la comunidad de San Jerónimo Cuatro Vientos.

Con este accidente suman 12 muertos, 77 personas lesionadas en menos de un mes por el mal manejo de la pirotecnia en fiestas patronales

El último hecho se registró la tarde de este domingo, cuando los feligreses se encontraban congregados cerca de la parroquia, cuando al parecer el mal manejo de la pirotecnia provocó que un cohete alcanzará los demás, provocando una explosión.

De inmediato se llevó a cabo una movilización de cuerpos de auxilio a la zona, en donde atendieron a 12 personas entre adultos y menores que resultaron lesionados, algunos fueron valoradas y atendidas en el sitio con lesiones menores, mientras que quienes lo requirieron fueron trasladados a diferentes instancias médicas.

Cabe resaltar que en menos de un mes es el tercer accidente ocurrido en festividades religiosas en el estado de México, el primero en Temascalcingo el 6 de septiembre en donde perdieron la vida 11 personas y 64 resultaron lesionadas, el segundo el 24 de septiembre en Cuautitlán Izcalli con el saldo de 1 muerto y 10 lesionados y este último en Ixtapaluca

El Instituto de la Pirotecnia ha informado que se llevan a cabo platicas en todos los municipios con la finalidad de coordinarse con las mayordomías para enseñarles el uso de la pirotecnia de toritos, castillos y demás pirotecnia que se utiliza en este tipo de festividades.