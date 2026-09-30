Grúa pierde el control y se incendia en el Arco Norte; hombre salva la vida de milagro|VIDEO

Un aparatoso accidente ocurrido en la autopista Arco Norte quedó captado en video y generó momentos de tensión entre automovilistas que circulaban por la zona de Ajoloapan, Estado de México.

El percance se registró la tarde del lunes 28 de septiembre, a la altura del kilómetro 115, en la curva de ascenso hacia Ajoloapan, en el tramo Ajoloapan-Pachuca.

De acuerdo con los reportes disponibles, minutos antes se había registrado un accidente en el que dos vehículos chocaron por alcance y una camioneta terminó volcada, lo que provocó que parte de la circulación quedara obstruida.

Al aproximarse al lugar, el operador de una grúa no logró detenerse a tiempo. La unidad perdió el control, se impactó contra los muros de contención y posteriormente terminó volcada y envuelta en llamas.

Hombre salvó la vida de milagro

El momento más dramático quedó registrado por una cámara y posteriormente fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa a personas que se encontraban cerca del lugar del primer accidente, aparentemente realizando labores de auxilio y alertando a otros conductores.

Cuando la grúa se aproxima fuera de control, uno de los hombres logra ponerse a salvo al brincar el muro de contención, mientras la pesada unidad pasa a escasos metros y posteriormente comienza a incendiarse.

El propio operador de la grúa también habría conseguido salir de la unidad antes de que el fuego la consumiera, aunque algunos detalles sobre su estado de salud no han sido precisados oficialmente.

Cinco personas lesionadas y cierre de la autopista

El segundo accidente provocó una carambola en la que estuvieron involucradas varias unidades. Algunos reportes señalan que fueron hasta nueve vehículos los que quedaron relacionados con la serie de percances.

El saldo preliminar reportado fue de cinco personas lesionadas, principalmente con heridas leves, y hasta los reportes disponibles no se habían informado víctimas mortales.

Elementos de emergencia, personal de la autopista y autoridades acudieron al sitio para atender a los afectados, controlar el incendio y retirar las unidades involucradas.

El accidente provocó el cierre temporal de la circulación y largas filas de vehículos mientras se realizaban las labores de emergencia y limpieza.

Las autoridades continuaban con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Entre las versiones difundidas se encuentra que el pavimento húmedo por las lluvias pudo haber complicado la maniobra del operador, aunque esta circunstancia no debe considerarse como causa oficial hasta que concluya la investigación.

El video del momento del impacto se ha difundido ampliamente en redes sociales debido a la cercanía con la que uno de los hombres logró escapar de la trayectoria de la grúa.