‘Scrappy’, víctima de violencia animal en Chalco; no es un caso aislado

Un perro en situación de calle, identificado como Scrappy, fue apuñalado al menos en dos ocasiones en el cuello por un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta por calles del municipio de Chalco, Estado de México.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes 29 de septiembre, en el cruce de las calles Hacienda Miraflores y Hacienda La Compañía, en la unidad habitacional Los Héroes.

De acuerdo con versiones de vecinos, el sujeto habría agredido a Scrappy luego de molestarse porque el animal le ladró cuando circulaba por la zona en su motocicleta.

Tras atacar al perro, el hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado, se dio a la fuga. Vecinos que escucharon los aullidos de dolor del animal solicitaron apoyo a brigadistas voluntarios de La Manada de Akira, quienes acudieron al lugar, trasladaron a Scrappy a sus instalaciones y solicitaron atención veterinaria.

Chicos, necesitamos ayuda. Scrappy fue atacado, ya está siendo atendido por el Dr. Roberto. Un chavo en una moto pasó y lo apuñaló descaradamente. Esperemos que no se nos vaya porque tiene una lesión muy grande”, publicó Isaac Guerrero, encargado del refugio “La Manada de Akira”.

El responsable del refugio hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar con recursos económicos y medicamentos, a fin de continuar con la atención de Scrappy y de otros animales que han sido víctimas de violencia.

Asimismo, solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se investigue el ataque y se localice al responsable.

Vecinos que escucharon los aullidos de dolor del animal solicitaron apoyo a brigadistas voluntarios de “La Manada de Akira”. Rodolfo Dorantes

Scrappy, no es un caso aislado

El ataque contra Scrappy ocurre apenas dos semanas después de otro caso de violencia animal registrado también en Chalco.

El pasado 15 de septiembre, integrantes de La Manada de Akira rescataron a una perrita en la comunidad de Pueblo Nuevo, donde, de acuerdo con lo denunciado por el refugio, presuntos agresores le arrojaron un cohete.

El animal sufrió fracturas en el cráneo y la mandíbula, además de perder uno de sus ojos debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, según lo señalado por el refugio, las autoridades no han identificado ni detenido a los responsables de ese ataque.

Ambos casos han generado llamados de organizaciones y defensores de animales para que se investiguen las agresiones y se apliquen las disposiciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables.