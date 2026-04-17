Tren Suburbano al AIFA: Ésta es la fecha tentativa en la que será inaugurado

La ampliación del Tren Suburbano que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) está prácticamente lista. La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que la obra podría ser inaugurada el próximo fin de semana, tentativamente entre el 25 y 26 de abril.

Durante la conferencia matutina —encabezada por Rodríguez debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en España para la IV Cumbre en Defensa de la Democracia— se detalló que el proyecto ferroviario ya está concluido y en condiciones óptimas para ofrecer servicio al público.

¿Cuándo abre el Tren Suburbano al AIFA?

El director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, confirmó en una tarjeta informativa durante la "mañanera" que la infraestructura está terminada. No obstante, la fecha exacta de arranque oficial deberá ser validada por la presidenta a su regreso de Europa.

"El encargado de esta gran obra, Andrés Lajous, informa que aún tenemos que confirmar con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que en principio sería el próximo fin de semana", señaló Rosa Icela Rodríguez.

Cabe recordar que la fecha de apertura ha tenido ajustes para garantizar la máxima seguridad de los usuarios. Inicialmente, tras la supervisión de la obra la presidenta Claudia Sheinbaum pidió el 21 de diciembre de 2025 que su apertura fuera el 29 de marzo, antes de Semana Santa, y posteriormente para el 5 de abril, tiempo que se aprovechó para concluir las rigurosas pruebas de seguridad.

Tiempo de recorrido y características de la nueva ruta

La nueva extensión abarca 23 kilómetros desde la estación Lechería hasta el AIFA, tramo que se suma a la ruta actual que parte desde Buenavista. Esta obra promete reducir drásticamente los tiempos de traslado hacia la terminal aérea mexiquense.

Estos son los datos clave del nuevo servicio del Tren Suburbano que debes conocer:

Tiempo de viaje: 43 minutos exactos (trayecto completo desde Buenavista hasta el AIFA).

43 minutos exactos (trayecto completo desde Buenavista hasta el AIFA). Frecuencia de paso: Un tren cada 15 minutos.

Un tren cada 15 minutos. Velocidad promedio: 65 kilómetros por hora.

65 kilómetros por hora. Capacidad por tren: 719 pasajeros por convoy.

719 pasajeros por convoy. Aforo estimado: 82 mil pasajeros diarios.

82 mil pasajeros diarios. Flota disponible: 10 trenes asignados a esta ruta.

Con la próxima entrada en operación de este sistema de transporte, los viajeros de la Ciudad de México y el Estado de México tendrán una de las opciones más rápidas, seguras y directas para llegar a las instalaciones del AIFA.

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vjcm