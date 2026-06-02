Edomex prepara despedida de la selección

Fue presentada la estrategia Estadio de México, Destino Futbolero, conjunto de acciones turísticas, culturales y de seguridad, que será implementada en el Estado de México.

Tomando en cuenta que este jueves 4 de junio es el partido de despedida antes del Mundial contra Serbia en el estadio Nemesio Díez, de Toluca, los aficionados podrán disfrutar de los atractivos locales mezclando el deporte con la riqueza cultural, así lo comenta Laura González, secretaria de Desarrollo Económico mexiquense.

Excélsior / Alejandro Aguilar

Ofrecer tradición, ofrecer gastronomía, ofrecer sabores, tradiciones, que son de muchos años atrás, unas más recientes que otras en cuanto a su conocimiento pero la idea es posicionar al Estado de México, un destino, sí, turístico”, agregó.

Se pone a disposición los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles y el de Toluca, así como el tren El Insurgente y el Felipe Ángeles que conecta al AIFA con el aeropuerto Benito Juárez.

Unidades económicas como centros nocturnos, bares, cantinas, zoológicos, eventos artísticos y de entretenimiento, hoteles, restaurantes y museos.

Excélsior / Alejandro Aguilar

Ofrecerán la Ruta del Mezcal Mexiquense, que conecta la tradición histórica de los maestros mezcaleros, palenques artesanales y paisajes agaveros únicos.

Y la Ruta de la Flor, revalorizando el paisaje de la región florícola más importante del país a través de invernaderos visitables, diseño floral y gastronomía con flores comestibles …

Para el Mundial se espera una derrama económica de 460 millones de dólares, y como Capital Mundial del Bienestar Animal, el Estado de México sostendrá el slogan de que La Mejor Jugada es Adoptar.

Un modelo de adopción responsable de animales de compañía, implementado antes de los partidos del equipo Toluca en el Estadio Nemesio Diez y que será replicado en el partido de despedida de la Selección Nacional contra Serbia, según la directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna, Alma Tapia.

Excélsior / Alejandro Aguilar

Quiero comentarles que el pasado 14 de abril, el Estado de México se declaró como la Capital Mundial del Bienestar Animal, al ser un referente de la dignidad y el respeto a favor de los seres sintientes”, indicó la titular de CEPANAF.

En cuanto a seguridad en el México-Serbia se desplegarán mil 700 elementos y 30 unidades, con un estado de fuerza de mil 547 elementos y 238 unidades motoras de la Secretaría de Seguridad en coordinación con la Guardia Nacional y también policías municipales, informó Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad en la entidad.

Por esa razón, en coordinación con la Federación, específicamente con la Guardia Nacional, como es sabido por todos ustedes se creó el plan. Kukulkán que habla de toda la estrategia de seguridad en el marco del Mundial y se designó a toda la fuerza de tarea Quetzalcóatl, también de la Guardia Nacional, para llevar a cabo la seguridad”, explicó el militar.

La protección turística abarcará Malinalco, Teotihuacán, Ixtapan de la Sal y Valle Bravo, basándose en Inteligencia Artificial y Tecnología Aplicada.

Cualquier tipo intento de fraude se recomienda reportar al 722-275-8333 o hacer contacto a cibernetica.edomex@ssedomex.gob.mx.