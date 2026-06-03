La Paz consigue reducción de 42% en delitos de alto impacto

El municipio de La Paz, Estado de México, registró la disminución de 42 por ciento en delitos de alto impacto; mientras que en las zonas altas, esa reducción alcanzó hasta 74 por ciento, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Sotero Vergara Benítez.

Explicó que entre los principales delitos que bajaron se encuentran el despojo y la venta de terrenos irregulares, situación que afecta a ciudadanos que, con la ilusión de tener alguna propiedad, adquieren un predio donde los fraccionadores engañan al vender terrenos irregulares o, en algunas ocasiones, esos predios pertenecen a otras personas.

Cuando el ciudadano se ve defraudado, la presidenta municipal ha pedido a la ciudadanía que tenga cuidado en la compra de estos predios, porque son lugares que son de reserva ecológica, en otros casos son en barrancas donde el ciudadano difícilmente va a tener servicios básicos, como agua potable, electricidad y otros más. Por ello, es importante que la gente sea consciente y ayude a evitar invadir las zonas ecológicas”, destacó.

En esta administración, añadió, las estrategias de seguridad se realizan a partir de diagnósticos precisos, con coordinación efectiva, planeación y tareas de inteligencia que han dignificado la labor de esta administración, que es donde se impulsa la figura del buen policía a través de mejores condiciones laborales y la proximidad social.

Foto: Especial

Destacó que en La Paz se llevan a cabo operativos de seguridad que se hacen con apego a la normatividad y con pleno respeto a los derechos humanos, sin vulnerar ningún tipo de garantía.

Además, se mantienen reuniones frecuentes para la prevención de inundaciones, se fortalece la prevención de las adicciones a través del trabajo coordinado con diferentes áreas del municipio con el sector salud, social y elementos de seguridad pública.

Vergara Benítez comentó que la disminución en la comisión de los delitos se debe a la coordinación que hay entre el gobierno federal, estatal y el ayuntamiento de La Paz, con la aplicación de estrategias en seguridad, planeación y dignificación que se impulsa dentro de las filas de la policía, la proximidad social, el cierre de bares y chelerías, entre otras acciones, que han dado resultados favorables.