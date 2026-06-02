Jornadas de salud gratuitas atienden a más de 5 mil vecinos en Nezahualcóyotl

La unidad médica móvil coordinada por el equipo del diputado federal Gerardo Ulloa Pérez (Morena, Distrito 29) ha realizado 16 jornadas de atención gratuita en colonias de Nezahualcóyotl entre febrero y mayo, de acuerdo con cifras proporcionadas por la oficina del legislador. Los servicios incluyen consulta médica general, atención dental, asesoría legal, podología y orientación sobre programas sociales federales.

Puntualmente a las 9 de la mañana en distintas colonias de Nezahualcóyotl, una unidad médica móvil de color blanco y rojo, se instala transformando en cuestión de minutos la banqueta en una sala de espera. Este es el programa 'Jornadas Comunitarias Móviles' operado por el diputado federal Gerardo Ulloa Pérez, y forma parte de la estrategia de atención ciudadana del Distrito 29, que comprende parte del municipio de Nezahualcóyotl y suma 416 mil 166 habitantes según el Censo 2020 del INEGI.

La jornada más reciente se instaló el viernes 22 de mayo en la colonia Impulsora a partir de las 9 de la mañana. Fue la decimoctava parada del año. Antes llegó a Evolución Metropolitana, Benito Juárez, Bosques del Valle y Ciudad Cuauhtémoc, entre otras. En cada visita, entre 250 y 300 personas cruzan el umbral de la unidad o se sientan en las sillas plegables que el equipo despliega sobre la acera.

“Buscamos acercar servicios básicos en las colonias donde más se necesitan", dijo el legislador Gerardo Ulloa al respecto de la jornada del 22 de mayo. “En cada calle, en cada oficio y en cada historia se siente nuestra gente. El trabajo de todos los días late en el corazón de Neza; por eso la Cuarta Transformación no espera en un escritorio: camina, toca puertas y llega a donde el sistema nunca llegó.”

DE LA CONSULTA AL ESCÁNER CUÁNTICO

El catálogo de servicios que ofrece la unidad abarca desde lo básico hasta lo inesperado. Hay atención médica general, consulta dental, terapia psicológica, asesoría legal y corte de cabello. Pero también quiropráctico, toma de signos vitales, podología, masajes, fisioterapia, acupuntura, auriculoterapia y, la que más curiosidad despierta entre los vecinos: el estudio de salud con escáner cuántico, un equipo de biorresonancia que analiza parámetros generales del organismo en cuestión de minutos.

Adicionalmente, durante las jornadas se ofrece orientación sobre el trámite de la tarjeta de Leche para el Bienestar, programa federal a cargo de LICONSA que distribuye leche fortificada a precio social a través de sus puntos de venta autorizados. El programa, según información de su titularidad, alcanzó a 7 millones de beneficiarios en 2025 y opera con puntos de venta y padrón propios; la entrega del producto no se realiza durante las jornadas comunitarias.

PREVENCIÓN COMO FILOSOFÍA

La lógica detrás del programa, de acuerdo a la oficina del diputado, no es solo atender padecimientos agudos. El equipo del diputado insiste en el seguimiento clínico: quien llega con hipertensión sin diagnóstico recibe orientación sobre medicación y citas de control; quien muestra indicios de diabetes es canalizado a centros de salud municipales. Para quienes tienen movilidad reducida, la unidad se estaciona en puntos de fácil acceso siempre con aviso previo en redes sociales con al menos 48 horas de anticipación de modo que adultos mayores y personas con discapacidad puedan llegar sin complicaciones.

“No se trata solo de atender enfermedades; se trata de romper la idea de que los servicios de calidad son privilegio de unos cuantos. Cada vecino que sale de aquí con una consulta, con un diagnóstico, con orientación legal, es una persona que recupera lo que siempre debió ser suyo.” Gerardo Ulloa Pérez · Diputado Federal, LXVI Legislatura

DEL TERRITORIO A SAN LÁZARO

El trabajo de campo de Ulloa se complementa con una agenda legislativa que él mismo califica de coherente con su recorrido territorial. En la Cámara de Diputados ha impulsado la creación de un Sistema Nacional de Prevención del Suicidio, una iniciativa que, señala su equipo, surge precisamente de las consultas psicológicas realizadas durante las jornadas, donde la angustia económica y la soledad aparecen de forma recurrente entre los testimonios de los vecinos.

La oficina del legislador informó que las jornadas continuarán en las próximas semanas. El calendario se difunde en sus redes sociales con al menos 48 horas de anticipación.