¡No para Semana Santa, sí para el Mundial! Inauguración del tren al AIFA se retrasa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, retomó este martes 31 de marzo el tema relacionado a la inauguración del tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual no estará listo para Semana Santa, fecha que se planteó en un inicio.

Desde Palacio Nacional, la mandataria informó que la apertura del mismo se va a retrasar “algunas semanas”, sin detallar cuándo será la nueva fecha, sin embargo, sí aclaró que quedará listo para el arranque del Mundial de Futbol 2026 el cual está previsto en junio próximo.

Me dijeron que se va a retrasar algunas semanas la inauguración. Entonces, la fecha están por dármela, pero es ya en unos días", mencionó.

La titular del Ejecutivo federal insistió que el motivo es revisar la seguridad del tren. Foto: Cuartoscuro

¿Cuál es la razón del retraso?

De acuerdo con lo expuesto por la jefa de Estado en su conferencia mañanera, el retraso se da debido a que aún no se ha otorgado la certificación, condición determinante para que se pueda operar el transporte.

Están culminando las pruebas y en el momento en que estén listas, pues ya iniciaría. Como siguen las pruebas, no les han dado la certificación y la queremos para que se pueda operar sin problemas”, apuntó.

Cabe mencionar que recientemente la primera presidenta del país, admitió un retraso en el Tren Suburbano, de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En su conferencia mañanera del 17 de marzo, indicó que se llevaba una semana de diferencia, pero dijo que estaba insistiendo en que se cumpliera con la fecha establecida, después de que aseguró que estaría listo para esta Semana Santa.

Por último, la titular del Ejecutivo federal insistió que el motivo es revisar la seguridad del tren y de paso mencionó que sí va estar antes del Mundial, pues hay una diferencia de unos cuantos días.

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fdm